Wustermark: Gemeindevertreter positionieren sich zum Ukraine-Konflikt

Wustermark

„Wir appellieren an die kommunalen Spitzenverbände und die Bundestagsabgeordneten aus unserer Region, Einfluss auf eine friedliche Lösung des Ukraine-Konflikts zu nehmen“ – so heißt es in einer am Dienstagabend von den Wustermarker Gemeindevertretern einstimmig verabschiedeten Erklärung. Der Vorsitzende der Gemeindevertretung Tobias Bank (Linke) ergänzte gegenüber der MAZ: „Uns würde es freuen, wenn sich andere Kommunen im Havelland diesen Wünschen und Forderungen aus Wustermark anschließen.“

Wustermark ist Mitglied bei „Mayos of Peace“

Die Gemeinde Wustermark war per Beschluss vom März 2020 der internationalen Organisation „Mayors of Peace“ beigetreten. Mit dem Ziel, insbesondere Einfluss auf die weltweite Verbreitung von Atomwaffen zu nehmen. Aus diesem Verständnis heraus appelliere man an alle Kommunalpolitiker und havelländischen Bundestagsabgeordneten, sich für eine diplomatische Lösung im Ukraine-Konflikt einzusetzen, so Tobias Bank.

In der Erklärung heißt es weiter: Alle Europäer würden Verantwortung für Frieden, Freiheit und Sicherheit tragen. Nur wer dies nicht aus den Augen verliere, werde diesen Werten gerecht und bewahre den Boden für eine freie und in Demokratie lebende europäische Gesellschaft. Grundlage für ein friedliches Miteinander der Völkergemeinschaft seien die gegenseitige Achtung und der Respekt. Keine Staatsführung habe das Recht, den eigenen Willen anderen Ländern gewaltsam aufzuzwingen. Die Solidarität der demokratischen Nationen sei nicht spaltbar.

Von Jens Wegener