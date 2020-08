Wustermark

Wer mäht in Zukunft den Rasen von den Anliegergrundstücken? Wächst die Gemeinde Wustermark jetzt langsam zu? Verkommen künftig die Ortsbilder? Sind bald keine Straßenschilder am Fahrbahnrand zu sehen? Solche oder ähnliche Fragen wurden in den Ortsbeiratssitzungen in der Gemeinde und einigen Fachausschüssen der Gemeinde diskutiert. Dahinter steckt die Tatsache, dass ein Punkt in der seit 2009 geltenden Wustermarker Straßenreinigungssatzung nicht rechtskonform ist und geändert werden muss.

Fehler in der Satzung von 2009

Es geht um die Pflege von Grünflächen zwischen Anliegergrundstücken und der öffentlichen Straße in der Ortslage. Bisher hatte die Gemeinde dieses Aufgabe den jeweiligen Anliegern übertragen, was etwa 90 Prozent der Betroffenen, so schätzt man, auch gern und regelmäßig gemacht haben. „Rein rechtlich ist jedoch die Gemeinde dafür zuständig“, sagte Nicole Mühlhausen von der Gemeindeverwaltung im Wustermarker Bauausschuss.

Der Fehler sei entdeckt worden, nachdem einige Bürger im Rathaus diesbezüglich angefragt hatten. Vor allem aber als die Rechtslage überprüft wurde, wie die Bürger beim Schutz und der Förderung von Insekten auf öffentlichen Grünflächen der Gemeinde einbezogen werden können, so die Verwaltung.

Gemeinde muss die dreifache Fläche pflegen

Mit der angestrebten Änderung der Straßenreinigungssatzung ist das Problem rechtlich geklärt, aber in der Praxis nicht gelöst. Denn: „Die Gemeinde muss auf Schlag künftig die dreifache Fläche pflegen und mähen. Dazu ist der Bauhof personell und technisch nicht in der Lage“, so Mühlhausen.

Aus ihrer Sicht gebe es nun drei Möglichkeiten: Die Gemeinde stellt zusätzliche Leute im Bauhof ein und kauft weitere Maschinen dazu. Das jedoch scheint aufgrund der finanziellen Situation der Gemeinde Wustermark derzeit kaum vorstellbar. In Frage kommt eine Auftragsvergabe der Grünflächenpflege einschließlich des Mähens an Fremdfirmen. Auch das dürfte an den Kosten scheitern. So wird die Kommune zunächst nur dort mähen, wo es „aus verkehrlicher Sicht nötig ist“. Eine Zunahme von Wildwuchsstellen ist den Ortsteilen werde es geben, so schätzen die Kommunalpolitiker.

Anlieger können freiwillig mähen

„Wir setzen darauf, dass die Anlieger auf freiwilliger Basis die Pflege vor ihren Grundstücken weiterhin machen“, sagte Nicole Mühlhausen. Die Haftungsfrage soll bis zur Gemeindevertretersitzung am 25. August geklärt werden.

Von Jens Wegener