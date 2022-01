Wustermark

Zu einem Zusammenstoß zweier Autos ist es am Freitag gegen 8 Uhr in Wustermark gekommen. Ursache des Unfalls war nach bisherigen Erkenntnissen ein Vorfahrtsfehler. Die beiden 31 und 23 Jahre alten Autofahrer wurden dabei leicht verletzt. Rettungskräfte brachten sie zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Der Schaden an den nicht mehr fahrbereiten Autos wird auf etwa 6000 Euro geschätzt. Sie mussten abgeschleppt werden.

Von MAZonline