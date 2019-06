Wustermark

Vier neue Windkraftanlagen will die UKA Meißen Projektentwicklung GmbH & Co. KG in der Gemarkung Hoppenrade und Buchow-Karpzow errichten. Doch die Erfolgschancen dafür sind gering, denn die Gemeinde Wustermark will das nicht und hat solchen Ansinnen deshalb einen Riegel vorgeschoben.

Noch kurz vor der Kommunalwahl hatten die Gemeindevertreter einstimmig entschieden, das Verfahren zum „Teilflächennutzungsplan Windenergienutzung“ in der Gemeinde Wustermark fortzusetzen. Einfach gesagt will man damit die Entscheidungsgewalt über zusätzliche Windräder in der Gemeinde belassen.

Verfahren zieht sich hin

Schon seit 2011 hatten die damaligen Gemeindevertreter beschlossen, einen Teilflächennutzungsplan zur Windenergie aufzustellen. Immer in der Absicht, kontrollieren und beeinflussen zu können, wenn Investoren neue Anlagen installieren wollen. Das Verfahren zieht sich bis heute hin. Immer wieder wurden Landesplanung und Regionalplanung zur Windenergie geändert, was sich auf die Windeignungsgebiete in den Gemeinden auswirkt.

Regionalplan Havelland-Fläming ist unwirksam

Zuletzt hatte das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg den Regionalplan Havelland-Fläming 2020 mit Urteil im Juli 2018 sowohl aufgrund mehrerer formeller als auch aufgrund materieller Fehler für unwirksam erklärt. „Das Normenkontrollurteil gegen den Regionalplan ist derzeit zwar noch nicht rechtskräftig, aber es ist nicht davon auszugehen, dass der Antrag auf Zulassung der Revision Erfolg haben wird. Vielmehr ist zu erwarten, dass das Normenkontrollurteil noch in diesem Jahr, spätestens jedoch im Jahr 2020 rechtskräftig sein wird und es bei der festgestellten Unwirksamkeit des Regionalplans bleibt“, sagt Reni Maltschew vom Berliner Anwaltsbüro LOH, das für die Gemeinde Wustermark arbeitet.

Eigene Kriterien festgelegt

Um der daraus möglicherweise resultierenden Flut von Anträgen von Investoren zum Bau neuer Windräder Einhalt zu gebieten, haben die Wustermarker in ihrem Entwurf des Teilflächennutzungsplanes Windenergie einige Kriterien festgelegt. So sind darin Sonderbauflächen festgelegt, auf denen die Windräder konzentriert werden. Außerhalb dessen sind keine Anlagen möglich. Für jedes neue Windrad sollen zwei bestehende Anlagen innerhalb von drei Monaten nach Errichtung der Neuanlage abgerissen sein. Auch die Höhenbegrenzung der Windräder unter 200 Meter ist vorgegeben.

Einigkeit aller Fraktionen

Sollten ein neuer Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion und ein neuer Regionalplan Havelland-Fläming rechtskräftig werden, wird die Wustermarker Planung den Vorhaben angepasst. „Wir gehen Stand heute davon aus, dass es vorerst keine neuen Windkraftanlagen im Gemeindegebiet geben wird“, sagt Wustermarks Bürgermeister Holger Schreiber.

Da sich die Gemeindevertreter in der zurückliegenden Legislaturperiode in diesem Punkt einig waren und sich die Zusammensetzung der neuen Gemeindevertretung, was die Parteien und Wählergruppen angeht, nicht geändert hat, ist davon auszugehen, dass sich die Haltung zur Windrädern nicht ändert.

Von Jens Wegener