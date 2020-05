Lärmschutzwand an der B 5: Holz- und Stahlkonstruktion ist möglich

Wustermark

Über die Frage, wie teuer Lärmschutz sein darf, wird gerade in Wustermark eifrig diskutiert. Ausgangspunkt ist die anstehende Erneuerung der Schutzwand an der Bundesstraße 5 auf einem Teilstück von 400 Metern – aus Richtung Outletcenter kommend bis zur Abfahrt Elstal.

Die Schutzwand, die 1998 von der DKB gebaut wurde, ist inzwischen im Eigentum der Gemeinde. Die Holzkonstruktion mit innen liegender Dämmwolle hat nach Aussagen von Wustermarks Bauamtsleiter Wolfgang Scholz ihre normale Nutzungsdauer von etwa 20 Jahren überschritten. Das zeigte sich bereits in den Jahren 2018/19, als diverse Schäden festgestellt wurden. Die Gemeinde ließ den ersten (vorderen) Teil, 600 Meter vom Outletcenter in Richtung Dallgow, sanieren. Mitarbeiter des Dachdeckerunternehmens Wendt brachten unter anderem Metallabdeckungen an den Hölzern an, um die Haltbarkeit der Lärmschutzwand zu verlängern.

Anzeige

Gemeinde muss die Wand sanieren

„Bei den Arbeiten haben wir festgestellt, dass der sanierte Teil der Schutzwand im Aufbau und in der Konstruktion von den jetzt noch ausstehenden 400 Metern abweicht“, so Scholz. Es seien keine hochwertigen Hölzer verbaut und die innen liegende Dämmung nicht ausreichend gegen Vögel und andere Kleintieren abgesichert worden, was zu erheblichen Beschädigungen an der gesamten Konstruktion geführt habe.

Weitere MAZ+ Artikel

Die Gemeindeverwaltung sei vom Landesbetrieb Straßenwesen beauftragt worden, Lösungen zu suchen, um die Holzkonstruktion zu reparieren oder Alternativen für die Neugestaltung zu benennen.

Entscheidung vertagt

Jetzt liegen diese Vorschläge auf dem Tisch. Der erste sieht für die 400 Meter eine Wand in herkömmlicher Holzständerbauweise vor. Die würde etwa 380000 Euro kosten. Gut 680000 Euro müsste die Gemeinde ausgeben, wenn man die Wand in einer Stahlkonstruktion – analog der Lärmschutzwand am Olympischen Dorf – errichtet. Diese Variante hätte eine weit höhere Lebensdauer (80 Jahre), so dass die Gemeinde einige Kosten für Reparaturen in den nächsten Jahren sparen könnte, so Wolfgang Scholz.

Nicht nur wegen der aktuell finanziell angespannten Lage der Gemeinde Wustermark lehnten es die Gemeindevertreter ab, eine Entscheidung zu treffen. Grünen-Chef Thomas Türk: „Es liegt ein Angebot der Dachdeckerfirma vor, auch den zweiten Teil der Wand zu sanieren. Dabei ist von etwa 210000 Euro die Rede. Sollten wir nicht diese Variante auch in Betracht ziehen.“

Verlängerung der Wand soll geprüft werden

Am Ende zog die Verwaltung die Beschlussvorlage zurück. Man wolle noch mal prüfen lassen, ob eine Sanierung reicht oder ob neu gebaut werden müsse, so Scholz. Sollte ein Neubau der 400 Meter nötig sein, soll das im Winter 2021/22 erfolgen.

In dem Zuge steht zudem eine von den Grünen angeregte die Verlängerung der Lärmschutzwand bis in Höhe der Heidesiedlung Elstal in Rede. Vorher muss geklärt werden, ob diese Maßnahme die Bewohner der Siedlung wirklich vor dem Schall, der von der B 5 ausgeht, schützt. Es geht um etwa 175 Meter, die je nach Variante zwischen 200000 und 350 000 Euro kosten würden.

Von Jens Wegener