Wustermark

Ein erheblich betrunkener 38jähriger Mann rammte am späteren Freitagabend mit seinem Fahrzeug die Leitplanke an der B5 zwischen Wustermark und Zeestow und entfernte sich dann vom Unfallort. Allerdings informierte ein Zeuge die Polizei, so dass der noch im Auto sitzende Unfallfahrer hinter Nauen festgestellt werden konnte.

Ein Alkoholtest ergab 3,12 Promille. Ihm wurde daher eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Nun erwartet ihn ein Strafverfahren.

Von MAZonline