Ein tragischer Vorfall ereignete sich am Montagabend gegen 20 Uhr im Hochregallager einer großen deutschen Drogeriekette in Wustermark. Offenbar um eine Havarie zu beseitigen kletterte ein Mitarbeiter in die bis zu 40 Meter hohe Lagerkonstruktion. In rund 20 Metern Höhe brach der Mann unerwartet zusammen und wurde bewusstlos.

Offenbar hatte der Mann medizinische Probleme. Kollegen alarmierten die Rettungskräfte. Doch in dieser Höhe konnten nur Spezialisten der Höhenrettung dem Mann helfen. Doch als die Spezialtruppen aus dem Nachbarlandkreis Potsdam-Mittelmark nach über einer halben Stunde endlich vor Ort eintreffen, war der Mitarbeiter bereits verstorben.

