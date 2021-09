Wustermark: Nach Tod eines Mitarbeiters in einem Hochregallager – das sagt Feuerwehr-Einsatzleiter René Jahn

Wustermark

Ein tragischer Vorfall ereignete sich am Montagabend gegen 19 Uhr im Hochregallager der Drogeriekette von DM in Wustermark. Um eine Havarie zu beseitigen kletterte ein Mitarbeiter in die bis zu 30 Meter hohe Lagerkonstruktion. In rund 20 Metern Höhe hatte sich eine Palette quergestellt. Dort angekommen brach der Mann unerwartet zusammen und wurde bewusstlos.

Zur Galerie Ein Mitarbeiter ist ibei der Arbeit n einem Hochregallager in Wustermark tot zusammengebrochen.

Offenbar hatte er medizinische Probleme. Kollegen alarmierten die Rettungskräfte. Doch in dieser Höhe konnten nur Spezialisten der Höhenrettung dem Mann helfen. Als aber die Spezialtruppen aus dem Nachbarlandkreis Potsdam-Mittelmark nach mehr als einer halben Stunde vor Ort eintreffen, war der Mitarbeiter bereits verstorben.

Als erste kamen die Wustermarker Feuerwehrleute und Kameraden aus Elstal mit ihrer Drehleiterbesatzung zum Einsatzort. Wie Einsatzleiter René Jahn sagt, hieß es in der Alarmierung zunächst, der Mann sei auf einem Kran zusammengebrochen. Schnell war dann klar, dass die lokalen Einsatzleute mit ihrer Technik nicht helfen konnten. „Wir haben keine Höhen- und Tiefenausbikdung für solche Fälle“, sagt René Jahn.

Höhenretter seilen leblosen Mann ab

Speziell ausgebildete Kletterer der Höhenrettung aus dem Amt Schwielowsee rückten deshalb an. Sie haben laut René Jahn eine ähnliche Ausbildung wie Industriekletterer, sind aber ehrenamtliche Feuerwehrleute.

Bevor die Höhenretter kamen, begaben sich auch schon die lokalen Feuerwehrleute zu dem bewusstlosen Mann auf das Regal in 20 Metern Höhe und begannen mit der Reanimation. Sie hatten allerdings nicht die Möglichkeit, den Bewusstlosen nach unten zu transportieren. Deshalb übergaben sie dann an die speziell für solche Fälle ausgebildeten Feuerwehrleute. Auf einer Trage wurde der leblose Mann schließlich in waagerechter Position abgeseilt.

Die Hilfe in dem Lager musste unter äußerst schwierigen Bedingungen erfolgen. Zwischen den einzelnen Regalen sind maximal zwei Meter Platz, beschrieb René Jahn diesen sehr speziellen Einsatz. Von den Höhenkletterer gab es indes Lob für die Wustermarker Feuerwehrleute: „Vielen Dank an die Kräfte der Feuerwehr Wustermark mit ihren Ortswehren für die sehr gute Vorarbeit“, hieß es auf der Facebookseite des Landkreises.

Von MAZonline