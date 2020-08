Wustermark

Im Zuge der Umsetzung des Verkehrsentwicklungsplanes lässt die Gemeinde Wustermark derzeit gemeinsam mit einem Beratungsunternehmen ein Radverkehrskonzept erstellen. Ein Bestandteil ist die Beteiligung der Bürger. Interessierte sind eingeladen, ihre Meinung in einer Onlinebeteiligung mitzuteilen. Diese Befragung wurde auf Antrag der Fraktion der Linken bis zum 31. August 2020 verlängert

In der Onlinebeteiligung geht es unter anderem darum, welche Hauptwegeverbindungen innerhalb der Gemeinde zu Schulen, Arbeitsstätten, Freizeiteinrichtungen und näher gelegenen Einkaufs- und Ortszentren aufgewertet werden sollen. Ein weiterer Schwerpunkt zielt auf die Verknüpfung Wustermarks mit den Nachbarkommunen ab. Dabei sind auch großräumige Relationen nach Potsdam oder Berlin Bestandteil im Blick. Anregungen zu Abstellanlagen, Verleihsystemen, Reparaturmöglichkeiten oder E-Bike-Ladestationen lassen sich ebenso abgeben. Die Teilnehmenden können der Gemeindeverwaltung mitteilen, welche Serviceeinrichtungen an welchen Standorten entstehen sollen. Bei Bedarf kann der Fragebogen bei der Gemeindeverwaltung in Papierform eingereicht werden. Die entsprechenden Unterlagen liegen im Bürgeramt des Rathauses aus.

Die Ergebnisse der Beteiligungsphase werden im Anschluss ausgewertet und fließen in die Vorbereitung der nächsten Planungsschritte ein. Mit dem Ergebnisbericht ist Ende 2020 zu rechnen.

Kontakt über: mpt.link/wustermark-radverkehr.

