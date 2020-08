Wustermark

„Morgens von 6 bis 8 Uhr und abends zwischen 17 und 19 Uhr ist es besonders schlimm“, sagt Lydia Jachalke, die an der Ecke Meisenweg/Finkenweg in der Neuern Siedlung in Wustermark wohnt. Ihre Nachbarin Irmgard Maltritz ergänzt: „Auch spät abends hört man die Autos oft vorbeidonnern. Dass hier noch kein schwerer Unfall passiert ist, grenzt wirklich an ein Wunder. Aber vielleicht muss ja erst was passieren, bis die Gemeinde reagiert“, schimpft die Rentnerin.

Blaue Schilder werden kaum beachtet

Nicht nur die beiden Familien ärgern sich über die zunehmende Rücksichtslosigkeit einiger Anwohner, die mit ihren Autos „viel zu schnell“ durch die engen Gassen der Siedlung fahren. Im Meisenweg/Finkenweg darf nur Schrittgeschwindigkeit, also 10 km/h, gefahren werden. Entsprechende blaue Schilder „Verkehrsberuhigter Bereich“ sind an den Einfahrten aufgestellt –seit Jahren schon.

Diskussion im Meisenweg: Ortsvorsteher Roland Mende im Gespräch mit Irmgard Maltritz (2.v.l.)und Lydia Bachalke (r.). Quelle: Jens Wegener

In jüngster Zeit habe das Rasen zugenommen, so Lydia Bachalke. Aus ihrer Sicht sei das so, seit am Ende des Finkenweges die Mehrfamilienhäuser entstanden sind und immer wieder neue Bewohner dort einziehen. Irmgard Maltritz erzählt, dass sie sogar schon Autofahrer vor ihrem Grundstück angehalten und sie auf das blaue Schild hingewiesen habe: „Was man dann zu hören bekommt, sage ich lieber nicht...“. Wenn ihr Enkelkind zu Besuch ist, müsse sie besonders aufpassen. Und sie erzählt von einem Beinahe-Unfall aus dem Vorjahr. „Ich selbst war mit dem Auto in der Siedlung unterwegs, als ein aus einer Einfahrt plötzlich ein Mädchen auf die Straße lief. Ich konnte noch bremsen, weil ich Schrittgeschwindigkeit fuhr.“

Anwohner würden Schwellen mitfinanzieren

„Die Gefahren vor allem für spielende Kinder sind bekannt. Wenn sie plötzlich von den Grundstücken auf die Straße kommen, sind sie spät zu erkennen“, sagt Wustermarks Ortsvorsteher Roland Mende (WWG). Es gibt in den untergeordneten Straßen keine Gehwege, so dass direkt vorm Gartenzaun der öffentliche Straßenraum beginnt.

Diese Schilder, im Volksmund Spielstraße genannt, stehen überall in der Neuen Siedlung. Quelle: Jens Wegener

Wie die Anwohner vor Rasern zu schützen sind, darüber gibt es verschiedene Ansichten. Die Gemeinde Wustermark will es mit einem mobilen Smiley-Messgerät versuchen. Irmgard Maltritz und Lydia Bachalke sind für den Einbau von Schwellen auf der Straße: „Die würden wir sogar anteilig mitfinanzieren, wenn es nötig ist“, sagen beide Frauen. Dass in unmittelbarer Nähe zu solchen Schwellen eine höhere Lärmbelästigung durch das Anfahren der Autos entsteht, (so wie es schon in der Siedlung „Zum Hakenberg“ in Elstal vorgekommen ist) würden sie in Kauf nehmen.

Letzte Geschwindigkeitsmessung war 2017

Eine andere Nachbarin plädiert für versetzt angeordnete Pflanzkübel. „Wobei man berücksichtigen muss“, so Ortsvorsteher Roland Mende, „dass die Gassen nur etwa vier Meter breit sind und dort auch Müllfahrzeuge und die Feuerwehr durchkommen müssen.“

Die letzten Verkehrs- und Geschwindigkeitsmessungen in der Hauptallee in der Neuen Siedlung liegen schon drei Jahre zurück, weiß der Ortsvorsteher. Damals passierten etwa 130 bis 150 Autos pro Tag die Straße, viele waren zu schnell. Der Spitzenreiter hatte 75 km/h drauf.

Von Jens Wegener