Bredow

Zu einem schweren Unfall ist es am Vormittag auf der Bundesstraße 5 zwischen Zeestow und Bredow nahe Wustermark gekommen. Danach ist um 9.45 Uhr in Fahrtrichtung Nauen ein mit Sand beladener Sattelzug auf eine Kolonne von Baumschnittfahrzeugen gekracht. Der Lastwagen schob die beiden vorderen Lkw ineinander. Die dort arbeitenden Personen wurden schwer verletzt. Ein Mitarbeiter befand sich bei dem Zusammenstoß sogar auf einer Hebebühne in mehreren Metern Höhe, um die Bäume zu beschneiden.

Der Rettungshubschrauber landet an der Unfallstelle. Quelle: Julian Stähle

Schilderwagen auf Hebekran-Fahrzeug geschoben

Ersthelfer kümmerten sich sofort um die Verletzten. Der Lkw-Fahrer wurde eingeklemmt. Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr kamen mit einem Großaufgebot an die Unfallstelle. An der Unfallstelle landete ein Rettungshubschrauber. Dieser nahm wenig später einen Verletzten an Bord und flog ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Der Lastwagen ist auf den Schilderwagen aufgefahren und hat diesen auf das Fahrzeug mit der Hebebühne geschoben. Diese ragt hoch zu den Bäumen. Zum Unfallzeitpunkt stand auf der Hebebühne eine Person. Quelle: Julian Stähle

Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Wustermark und Elstal sicherten die Unfallstelle. In Fahrtrichtung Nauen bleibt die Fahrbahn noch Stunden gesperrt. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Der Sachschaden liegt bei mehreren Hunderttausend Euro.

