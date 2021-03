Wustermark

Die erste von drei geplanten Aktionen gegen Raser in Wustermark hat begonnen. Mit entsprechenden Schreiben, die die Mitglieder des Wustermarker Ortsbeirates Maria Zunke, Silke Meyer, Christian Bommer und Roland Mende entworfen haben, wollen sie die Anwohner für das Thema sensibilisieren. „Besonders in der Neuen Siedlung in Wustermark und in der Siedlung im Ortsbereich Wernitz wird in den verkehrsberuhigten Bereichen zu schnell gefahren. Immer wieder bekommen wir Beschwerden zu hören“, sagt Maria Zunke vom Ortsbeirat Wustermark.

Oftmals seien es Ortsfremde, die zu schnell fahren, also Zulieferer, Reparaturfahrzeuge oder Postzusteller, so Zunke weiter. Das wolle man nicht länger einfach so hinnehmen. Es sei geplant, in Stufen vorzugehen, manches sei kurzfristig und einiges nur langfristig realisierbar.

Straßenmännchen werden aufgestellt

In einem ersten Schritt werden in den nächsten Tagen die Schreiben an die Anwohner in den verkehrsberuhigten Bereichen verteilt. „Wir bitten um die Mithilfe und nennen noch einmal die Vorgaben der Straßenverkehrsordnung, die speziell in verkehrsberuhigten Bereichen gelten“, so Zunke.

Dann sollen die Raser auch optisch auf das Einhalten der Geschwindigkeit aufmerksam gemacht werden. Und das soll mit sogenannten „Streetbodies“ (Straßenmännchen) erfolgen. Wie Ortsvorsteher Roland Mende erklärt, werden die etwa 1,80 Meter großen Figuren, die spielende Kinder oder Polizisten zeigen, aufgestellt.“ Derzeit seien die Pappfiguren noch in Arbeit. Besonders erfreulich aus der Sicht des Ortsbeirates: Man hat schon unter den Anwohnern Paten gewonnen, die die Streetbodies wieder aufstellen, wenn sie umgefallen oder umgefahren worden sind und sie auch säubern. Die Figuren würden in Wustermark wandern, also regelmäßig an anderen Orten platziert, sagt Maria Zunke.

An Piktogramme ist auch gedacht

Außerdem hat der Ortsbeirat über die Aktion „Runter vom Gas“ zur Ausleihe 20 Plakate erhalten, die in den nächsten Tagen aufgehängt werden. Weil sie nach einer bestimmten Zeit wieder zurück gegeben werden müssen, denke man langfristig daran, Piktogramme auf die betroffenen Straßen zu bringen. „Die sind ein dauerhaftes Signal für den verkehrsberuhigten Bereich“, ergänzt der Ortsvorsteher. Voraussichtlich 2022 könnten die Piktogramme finanziert werden. „Wir hoffen, dass es hilft und freuen uns über jeden, der uns dabei unterstützt beim Verteilen der Schreiben, beim Aufhängen von Plakaten und beim Aufstellen der Figuren“, sagt Maria Zunke.

Im Oktober vergangenen Jahres hatten der Ortsbeirat Wustermark und die Gemeindeverwaltung die Aktion „Meine Straße gehört mir“ ins Leben gerufen, die Auto- und Motorradfahrer in den Ortsteilen für das Langsamfahren sensibilisieren soll. Kinder aus kommunalen Kitas der Gemeinde werden in bestimmten verkehrsberuhigten Bereichen ihre Motive zur Verkehrsberuhigung mit bunter Straßenkreide auftragen. Zum Auftakt war ein Abschnitt der Hauptallee in Wustermark ausgewählt worden (MAZ berichtete). Kinder aus der Kita „Spatzennest“ hatten, abgesichert von der Polizei, verschiedene Motive auf die Straße gemalt.

