Wustermark - Wustermark: So will die Gemeinde die Raumnot an der Grundschule beseitigen

Für die knapp 600 Mädchen und Jungen an der Otto-Lilienthal-Schule in Wustermark gibt es nicht genug Platz. Es fehlen Fachräume und Toiletten. Jetzt soll ein Konzept für einen reibungslosen Schulbetrieb erstellt werden. Dabei können Container die Lösung sein.