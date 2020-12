Wustermark

Trotz der Maske, die Mund und Nase verdeckte, sah man die Freude der gerade eben Beschenkten. Die Leiterinnen von insgesamt vier Kindertagesstätten in der Gemeinde Wustermark haben neue Tablets für ihre Einrichtungen bekommen.

Sowohl die Kitas „Kiefernwichtel“ und „Sonnenschein“ in Elstal, als auch die Kitas „Zwergenburg“ aus Priort und „Spatzennest“ aus Wustermark haben die Tablets erhalten.

Nicht alle Kinder haben die selben Voraussetzungen im Leben

Der Bürgermeister aus der Gemeinde Wustermark, Holger Schreiber, hatte sie ihnen am Mittwoch übergeben. Ein frühes Weihnachtsgeschenk für die Einrichtung – vor allem aber für die Kinder der Kitas. „Nicht alle haben die selben Voraussetzungen im Leben“, sagte Schreiber bei der Übergabe. Mit dem Geschenk wolle er möglichen sozialen Ungleichheiten im Leben der Kinder etwas entgegensetzen.

Die Filialleiterinnen der Kitas und Holger Schreiber bei der Übergabe der Tablets. Quelle: Steve Reutter

Zunächst sollen die Kinder die neuen Geräte aber nicht alleine in der Hand halten. Zusammen mit den Erzieherinnen und Erziehern sollen sie die Tablets gemeinsam nutzen. Vor allem, weil die neue Technik in den Kitas auch einen hohen pädagogischen Wert habe, wie Andrea Voll bei der Übergabe sagte. Sie hatte die neuen Geräte für die Kindertagesstätte „Spatzennest“ in Empfang genommen. „Es ist oft so, das die Kinder ein bestimmtes Thema interessiert. Mit den Tablets können wir dann zusammen mit den Kindern schauen, was es darüber zu wissen gibt“, sagte sie. Durch die Tablets sei es nun leicht, den Kleinen Themen und Sachverhalte visuell näher zu bringen. Zudem seien auch Apps für Kinderbücher- und Lieder auf den Geräten enthalten. Auch seien sie durch eine Hülle kindergerecht und würden beim Herunterfallen nicht einfach kaputt gehen.

Auch Sylke Beier glaubt, das Kindertagesstätten für eine gute Entwicklung der Kinder technisch gut ausgestattet sein müssten. Sie ist Filialleiterin der Kita „Kiefernwichtel“ in Elstal. Die Kinder würden in der heutigen Zeit mit den technischen Neuheiten groß werden und automatisch in die digitale Zeit hineinwachsen. „Es ist das Zeitalter gekommen, um auch die technischen Aspekte zu bedienen“, sagte sie. „Sonst überholen uns die Kinder damit“, ergänzte sie. Auch die Initiatorin der Geschenkidee, Janet Kunau, glaube, das digitale Geräte bei der Erziehung und dem Heranwachsen der Kinder helfen würden.

Den Kindern digitales Lernen näher bringen

„Digitales lernen bietet einige Vorteile. Vor allem ist es schneller und flexibler“, sagte sie. Zudem würden die Kinder spätestes in der Vorschule mit der neuen Technik in Berührung kommen. „Jetzt werden sie schon früh in den Kindertagesstätten darauf vorbereitet“, sagte sie. Manche Kinder würden auch schon von zu Hause die digitale Affinität mitbringen. „Dann kann das nicht in der Kita aufhören“, sagte sie bei der Übergabe.

Janet Kunau ist Sachbearbeiterin für Schule, Jugend und Soziales in der Verwaltung Wustermarks. Die Leitungen der vier Kindertagesstätten wandten sich mit der Bitte um die Tablets an sie. Janet Kunau habe die Idee sofort gut gefunden und sich damit an Bürgermeister Holger Schreiber gewandt. Nun sei sie froh und dankbar, dass die Gemeinde dieser Bitte nachgekommen ist.

Sie ist die Initiatorin hinter dem frühen Weihnachtsgeschenk. Quelle: Steve Reutter

Insgesamt hat Schreiber den Kitas elf Tablets geschenkt. Der Wert eines einzelnen betrage 136 Euro und sei aus dem Gemeindehaushalt bezahlt worden. Treffpunkt für die Beschenkten und den Bürgermeister war der Hort „Abenteuerland“ in der Nähe des Wustermarker Bahnhofs. Nun sei Schreiber gespannt, wie die Kinder die neuen Geräte annehmen würden. „Es liegt jetzt an den Erzieherinnen und Erziehern, den Kindern die Tablets und das digitale Lernen näher zu bringen“, sagte er. Er hoffe, dass sich die Kinder über die Geschenke freuen werden.

Von Steve Reutter