Wustermark: Ukrainische Lkw-Fahrer fehlen im Güterverkehrszentrum

Wustermark

Das Autokennzeichen vor der Spedition KP-Logistik in Wustermark hat eine blau-gelbe Flagge mit dem Ortshinweis AP. Der blaue VW-Bus im Güterverkehrszentrum (GVZ) kommt aus der Region und Stadt Saporischschja in der Ukraine, nicht weit entfernt vom Schwarzen Meer. Wie der polnische Kollege erzählt, gehört das Fahrzeug Fahrern aus der Ukraine, die gerade für das Unternehmen als Lkw-Lenker unterwegs sind.

Ukrainische Lkw-Fahrer im GVZ Wustermark

Die ohnehin angespannte Situation auf dem europäischen Markt für Lkw-Fahrer verschärft sich durch den Ukraine-Krieg noch einmal. Auch im GVZ Wustermark, wo täglich über dreihundert Lkw losfahren, sind einige Speditionen auf die Fahrer, deren Heimat nun direkt im Kriegsgebiet liegt, angewiesen. Infolge von Putins Krieg gegen die Ukraine werden jedoch die Männer im wehrfähigen Alter einberufen und stehen somit nicht mehr für die Aufträge als Lkw-Fahrer zur Verfügung.

Ukrainische Fahrer arbeiten auch für Logistik Unternehmen in Wustermark Quelle: Ulrich Hansbuer

„Aktuell fehlen allein in Deutschland zwischen 60.000 und 80.000 Berufskraftfahrer, mit deutlich steigender Tendenz“, teilte der Bundesverband Güterverkehr Logistik und Entsorgung (BGL) gegenüber der Deutschen Verkehrs Zeitung (DVZ) bereits mit. „Durch fehlende Personal- und Fahrzeugreserven können die Transportabläufe relativ schnell aus dem Gleichgewicht geraten, so auch durch den Krieg in der Ukraine“, heißt es. Brancheninsider berichten bereits über Meldungen von Transportunternehmen, die ihre Kunden auf mögliche vereinzelte Lieferausfälle oder -verzögerungen hinweisen. Welche Größenordnung die Auswirkungen auf die Versorgung und die Lieferketten letztendlich haben, hänge aber maßgeblich von den Entwicklungen der nächsten Tage und Wochen in der Ukraine ab und könne zurzeit noch nicht eingeschätzt werden.

Lkw-Fahrer für polnische Speditionen unterwegs

Klaus Meyer, Vorsitzender der Fachkommission Logistik und Mobilität im Bundesverband Mittelständischer Wirtschaft (BVMW), warnte bereits: „Wir reden hier von geschätzt 100.000 ukrainischen Fahrern, die aktuell für polnische Speditionen fahren und den Transportunternehmen schon bald nicht mehr zur Verfügung stehen könnten. Das käme einem Aderlass gleich, der sich kaum kompensieren ließe.“ Diese Fahrer sind für einheimische Auftraggeber auch auf deutschen Autobahnen von Wustermark aus unterwegs.

Belieferung für Hermes in Ketzin

Bei der Spedition Diebel, die vor allem für Hermes in Ketzin unterwegs ist, sagt der Disponent: „Wir haben vor allem polnische Fahrer und noch keine Probleme.“ Bei KP-Logistik, die auch mit ukrainischem Personal 220 Lkws bewegt und für die Handelsketten Norma und Netto fährt, wollte sich Standortleiter Wolfgang Markgraf zum Ausfall von Fahrpersonal nicht äußern.

Unterdessen meldete in der Region Saporischschja im Süden das ukrainische Verteidigungsministerium zuletzt russischen Raketenbeschuss, das Verwaltungsgebäude des größten Atomkraftwerks in der Region wurde offenbar in Brand geschossen. Bei dem Angriff auf eine Grenzschutzeinheit habe es Tote und Verletzte gegeben, auch unter der Zivilbevölkerung. Einige der Lkw-Fahrer wollen nun zurück, ihre Heimat verteidigen. Die Fahrer aus der Ukraine, die mit ihrem VW-Bus in Wustermark ankamen und in der umkämpften Region leben, wollen indes hier bleiben und weiterarbeiten. So habe es der polnische Kollege gehört.

Von Ulrich Hansbuer