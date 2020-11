Wustermark

Die ersten beiden Banner der Verkehrswacht hängen an der Brücke über der B 5 bei Wustermark. Mit Slogans wie „Runter vom Gas“, „Finger weg vom Handy“ oder „Neue Nachricht? Kann warten“ sollen die Verkehrsteilnehmer für das richtige Verhalten auf den Straßen sensibilisiert werden, sagte der Präsident der Verkehrswacht Brandenburg Jörg Vogelsänger.

Er hatte zehn solcher Banner mit ins Havelland gebracht, die in den nächsten Tagen und Wochen an möglichst vielen Orten aufgehängt werden sollen. Insgesamt werden im ganzen Land Brandenburg 100 solcher Plakate zu finden sein. Vogelsänger: „Die Aktion wurde initiiert und finanziert vom Deutschen Verkehrssicherheitsrat, in dem etwa 200 Kommunen, Organisationen und Vereine Mitglied.

Problem ist die Kontrolle der Banner

Derartige Hinweisschilder würden im Havelland erstmals angebracht, ließ der Vorsitzende der Verkehrswacht Havelland Dietmar Kratzsch wissen. Er machte auf ein Problem aufmerksam: „Derjenige, der die Banner anbringt, ist auch für die verantwortlich, muss regelmäßig kontrollieren. Das können wir mit unseren ehrenamtlichen Mitarbeitern nicht leisten.“

Für die Banner an der Brücke über der Bundesstraße 5 auf der Landesstraße 202 hat die Straßenmeisterei Nauen vom Landesbetrieb Straßenwesen die Verantwortung übernommen. Das erfolgte in Abstimmung mit Wustermarks Bürgermeister Holger Schreiber (parteilos), der im Gemeindegebiet möglichst noch drei weitere Plakate anbringen möchte. „Ich könnte mir Standorte vor Schulen und Kitas vorstellen“, so Schreiber.

Unterstützt wird die Aktion von den Landtagsabgeordneten Barbara Richstein ( CDU) und Johannes Funke ( SPD). „Wenn ein Bürgermeister im Havelland noch Bedarf an Bannern hat, kann er sich bei mir melden“, so Funke. Die Plakate sollten etwa drei bis vier Wochen an einem Ort hängen und dann umgesetzt werden, empfiehlt die Verkehrswacht.

