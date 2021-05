Die Gemeindevertreter haben die Wustermarker Verwaltung beauftragt, bis zum Jahresende alle nötigen Voraussetzungen für Live-Streams zu klären. Man will sich an Beispielen anderer Kommunen wie Falkensee orientieren.

In der Aula der Wustermarker Grundschule gab es in der Vor-Corona-Zeit einige Bürgerversammlungen. Solche Präsenzveranstaltungen sind derzeit undenkbar. In Wustermark wird über Live-Stream diskutiert. Quelle: Tanja M. Marotzke