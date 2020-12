Wustermark

Zwei Bollerwagen reichten nicht, um die vielen eingepackten Geschenke in die Kita „ Spatzennest“ zu bringen. So musste Wustermarks Ortsvorsteher Roland Mende Dienstagvormittag mit seinem Auto den Transport vom Brunnenplatz in die Brandenburger Straße übernehmen, was er sehr gern tat: „Die Wunschbaumaktion ist ein riesiger Erfolg geworden. Dass so viele Leute etwas gekauft oder gespendet haben, hätte ich nicht gedacht“, so Mende.

Gemeinsam mit Maria Zunke und Janet Kunau von der Gemeindeverwaltung Wustermark hatte der Ortsvorsteher die Idee, im Corona-Jahr trotzdem auf dem Brunnenplatz etwas weihnachtliche Stimmung aufkommen zu lassen, in dem eine Tanne aufgestellt und geschmückt wird.

Die Kita-Kinder am Wunschbaum in Wustermark. Quelle: Jens Wegener

Die Zettel waren schnell weg

Aus dem normalen Tannenbaum wurde dann ein Wunschbaum. Am 4. Dezember hängte jede der zwölf Gruppen der Kita „ Spatzennest“ einen Wunschzettel an den Baum. Jeder Wustermarker hätte einen Zettel abnehmen und den entsprechenden erfüllen können. „Doch schon am nächsten Morgen waren alle Zettel weg“, erzählt Maria Zunke. Sogar Wustermarks Bürgermeister Holger Schreiber kam zu spät. „Bei haben sehr viele Leute angerufen und wollten einen Wunsch erfüllen. Der Sportverein Wustermark schnappte sich gleich vier Zettel, ein Sponsor gab Geld für mehrere Wünsche“, erzählte Maria Zunke.

Überwältigt von der Resonanz

So „mussten“ sich die Kita-Kinder der „Eisbärengruppe“ am Dienstag durch einen großen Berg von eingepackten Geschenken wühlen, bis sie das Paket für ihre Gruppe gefunden hatten. Die Zwillinge Vivien und Lenny (4) verschwendeten beim Auspacken nicht viel Zeit. Ruck zuck war das „Mensch ärgere dich nicht-Spiel“ vom bunten Weihnachtspapier befreit. Auch Bälle, Stifte und Puzzle, ein Holzkran und eine Spiel-Kaffeemaschine für die Puppenstube werden ab sofort zum Inventar der Kita „ Spatzennest“ gehören. „Für unsere Kinder ist heute schon Bescherung – ein Teil passiert hier auf dem Brunnenplatz, die anderen bekommen ihre Geschenke bei uns in der Einrichtung“, erklärte Kita-Leiterin Andrea Voll. Sie sei überwältigt von der Resonanz. „Ich möchte mich im Namen der Erzieherinnen und der Kinder bei allen Spendern bedanken“, so Andrea Voll. Erfreulicherweise konnten auch die nachträglich noch eingegangenen Wünsche der Kinder von den vier Tagesmüttern in Wernitz (2), Dyrotz und Wustermark erfüllt werden, sagt Maria Zunke.

Nach Weihnachten werden sich die Kita-Gruppen entweder persönlich bei den Spendern bedanken oder jedem einen Brief schreiben. Ein Weihnachtsbaum soll künftig immer den Brunnenplatz schmücken. Außerdem ist an einen Maibaum in Wustermark gedacht.

Von Jens Wegener