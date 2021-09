Wustermark: Warum die Elstaler Feuerwehr ein neues Löschfahrzeug braucht

Elstal

Im Gerätehaus der Elstaler Feuerwehr im Ernst-Walter-Weg wird bald ein neues Fahrzeug stehen. Die Wustermarker Gemeindevertreter gaben grünes Licht für die Anschaffung eines Löschfahrzeugs HLF 20. Rund 485 000 Euro werden im Haushalt der Gemeinde für 2022 für das Fahrzeug zur Verfügung stehen. Damit unterstreichen Kommunalpolitiker und Verwaltung die Wichtigkeit des Brandschutzes, ist es doch innerhalb von knapp zwei Jahren die zweite Großinvestition im Bereich der Feuerwehr in Wustermark. Seit April 2020 verfügt die Elstaler Einheit auch über eine moderne Drehleiter.

„Die Zahl der Hilfeleistungseinsätze der Feuerwehreinheiten in Wustermark steigt. 70 waren es im Jahr 2020, demgegenüber stehen 32 Brandeinsätze“, erklärt Gemeindewehrführer Jürgen Scholz und ergänzt: „Durch neue Technologien im Industrie- und Fahrzeugbau nimmt die technische Hilfe auch in ihrer Komplexität und Schwierigkeit für die Einsatzkräfte zu. Deshalb ist die Anschaffung dieses Fahrzeugs elementar für die Erfüllung der Aufgaben der Feuerwehr in den nächsten 20 Jahren.“

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bessere Ausrüstung an Bord

Das HLF 20 kann sowohl zum Löschen von Bränden, zur Menschenrettung und für technische Hilfeleistungen eingesetzt werden. Zusätzlich zu einem normalen Löschfahrzeug gehören hydraulische Rettungsgeräte, Hebekissen und weitere technische Rettungsgeräte zur Ausstattung. Das Fahrzeug ist für eine neunköpfige Besatzung ausgelegt. „Wesentlicher Unterschied zu einem einfachen Löschgruppenfahrzeug ist die umfangreiche Ausrüstung für die Technische Hilfeleistung“, sagt Jürgen Scholz.

Die Drehleiter in Elstal. Quelle: Jens Wegener

An Bord das HLF 20 sind mindestens 2500 Liter Wasser und 60 Liter Schaummittel. „Die fest eingebaute Feuerlöschkreiselpumpe kann Wassermengen von mindestens 2000 Liter pro Minute fördern und ist somit auch mit dem Leistungsbedarf der in 2020 beschafften Drehleiter im Löscheinsatz kompatibel“, so der Gemeindewehrführer.

Fahrzeug aus 1998 wird ersetzt

Bereits im Juli 2018 hatten die Wustermarker Gemeindevertreter die Gefahren- und Risikoanalyse und den daraus resultierenden Gefahrenabwehrbedarfsplan für die nächsten Jahre im Bereich Brandschutz beschlossen. Dabei wurde unter anderem festgelegt, dass das in der Einheit Elstal vorhandene Löschgruppenfahrzeug, Baujahr 1998, mit Blick auf die Entwicklung und Bebauung im Ortsteil Elstal ersetzt werden muss.

Ähnlich verhielt es sich bei der Anschaffung der Drehleiter M 32 L-AT. Das vollausgestattete Fahrzeug kostete rund 650 000 Euro. Dafür musste sogar das Gerätehaus etwas umgebaut werden. Die Drehleiter ist 10,16 Meter lang. Im Depot waren nur 10,07 Meter Platz, sodass neue, platzsparende Tore für rund 40 000 Euro eingebaut wurden.

Drehleiter ist seit April 2020 im Dienst

Die Drehleiter kann bis auf 32 Meter ausgefahren werden. Damit ist es möglich, Feuer in sechsstöckigen Gebäuden aus der Höhe zu bekämpfen. Das ist für die in Elstal entstehenden Neubauten auch im Olympischen Dorf besonders wichtig. Zudem verfügt die Drehleiter über eine Kran- und eine Schachtfunktion. Damit können Autos aus dem Graben oder Leute aus einem Schacht geborgen werden. In den großen Korb passen drei Personen. Vorn gibt es eine Gelenkfunktion, was das Arbeiten der Feuerwehrleute erleichtert.

Von dieser Anschaffung profitieren nicht nur Menschen, die eventuell durch Brände in Not geraten, sondern auch die Eigentümer von hohen Mehrgeschossern. Denn sie müssten ab dem dritten Obergeschoss einen zweiten Fluchtweg bauen, wenn es keine Rettungsmöglichkeit mit einer Drehleiter gibt.

In den nächsten Jahren ist ein neues Depot für die Elstaler Feuerwehr geplant. Aber noch ist der passende Standort im Ort noch nicht festgelegt worden. Auch die Finanzierung steht noch in den Sternen.

Von Jens Wegener