Warten oder wechseln: Was zu tun ist, wenn die Fahrschule plötzlich schließt

Wustermark

Bisher ist Aron Groß mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs. Von Elstal muss der junge Mann jeden Tag zu seinem Ausbildungsplatz nach Potsdam ins Ernst-von-Bergmann-Krankenhaus, wo er zum Radiologieassistent ausgebildet wird. „Das funktioniert auch recht gut, mit Bahn und Bus“, sagt der Elstaler.

Trotzdem ist er dabei, den Pkw-Führerschein zu machen, um künftig vielleicht etwas bequemer zur Arbeit und wieder nach Hause zu kommen. Doch das dauert jetzt etwas länger als geplant und wird wohl auch einige Euro mehr kosten.

Warten oder wechseln

Aron hatte sich im Vorjahr in der Wustermarker Fahrschule Beyer am Brunnenplatz angemeldet. In den Winterferien im Januar/Februar 2019 ging es los“, erzählt er. Die theoretische Prüfung habe er im Sommer absolviert und danach die praktische Ausbildung, also mit den Fahrstunden begonnen. Zum Jahresende aber bekam Aron Groß, wie auch sein Elstaler Freund Justin Ullmann, plötzlich die Information, dass die Fahrschule Beyer einige Monate schließen wird, weil Inhaber Frank Beyer, der gleichzeitig Fahrlehrer ist, sich einer Operation unterziehen muss.

Für Aron und alle anderen Fahrschüler gibt es zwei Alternativen: Warten, bis der Fahrlehrer wieder fit ist oder die Fahrschule wechseln. „Das steht jedem frei“, sagte Frank Beyer gegenüber der MAZ. Er sei nun mal ein Ein-Mann-Betrieb und könne nicht für zwei oder drei Monate einen Fahrlehrer einstellen. Beyer hofft, Mitte/Ende Februar wieder fahren zu können.

Gebühr noch mal bezahlen

So lange aber will Aron nicht warten. „Ich hatte mich in Nauen bei der Fahrschule Tomaschewski erkundigt, ob die mich aufnehmen würden“, so der Elstaler Azubi. Das würde auch klappen, nur soll Aron die Aufnahmegebühr (Grundgebühr oder Pauschale) für anfallende Formalitäten dann noch einmal bezahlen, was er als ungerecht empfindet. „Was können wir Fahrschüler dafür, wenn der Fahrschulchef ausfällt“, sagt Aron Groß. Er kann aber auch andere Fahrschulen verstehen, die ihre Gebührensätze haben.

„Wir können auf dieses Geld nicht verzichten, weil wir die Formalitäten erledigen müssen“, erklärt der Nauener Henryk Tomaschewski. Er sei natürlich nicht für den Ausfall von anderen Fahrschulen verantwortlich.

Noch haben sich Azubi Aron Groß und sein Freund Justin Ullmann nicht entschieden, wo und wann sie weitermachen mit der Praxis.

Von Jens Wegener