Wustermark

Zwei Kreisstraßen im Raum Wustermark lässt der Landkreis Havelland in den nächsten Wochen sanieren. Erneuert werden die Fahrbahndecken der 6304 und 6305. Während der Bauarbeiten, die in der 41. bis 44. Kalenderwoche über die Bühne gehen werden, sind Verkehrseinschränkungen nötig.

Im Einzelnen bedeutet das: Die Kreisstraße 6305 von der L 204 bis zum Bahnhof in Priort wird in der 42. Kalenderwoche (12. bis 18. Oktober) voll gesperrt. Am 12. und 13. Oktober sind Fräsarbeiten geplant, der Anliegerverkehr ist unter Einschränkungen möglich. Am 14. Oktober beginnt ab 7 Uhr der Einbau des Straßenbelages von der L 204 bis zur Kompostieranlage, am 15. Oktober ab 7 Uhr von der Komposttieranlage bis zum Bahnhof Priort. In diesem Zeitraum können Anlieger den Abschnitt frühestens ab 21 Uhr befahren. Ab 16. Oktober sollen die Fugenarbeiten erledigt werden, ein eingeschränkter Anliegerverkehr ist möglich.

Anzeige

Ein Vollsperrung der Kreisstraße 6304 vom Bahnhof Priort bis zur Verkehrsinsel Radweg Querung „An der Breiten Wiese“ erfolgt ab 19. Oktober. Anlieger können an dem Tag, an dem es Fräsarbeiten gibt, können noch mit Einschränkungen durchfahren. Ab 20. Oktober ab 7 Uhr wird der Aphalt vom Bahnhof bis etwa zehn Meter vor dem Potsdamer Weg verlegt, am 21. Oktober ab 7 Uhr vom Anschluss Potsdamer Weg bis zur Verkehrsinsel Radweg Querung „An der Breiten Wiese“. An diesen Tagen ist eine Befahrung für Anlieger frühestens ab 21 Uhr möglich. Am 23. Oktober sollen die Fugenarbeiten erledigt werden. Anliegerverkehr ist möglich.

Weitere MAZ+ Artikel

Für den Busverkehr haben die Bauarbeiten folgende Auswirkungen: Die K 6305 wird vom 12. bis 16. Oktober und die K 6304 wird vom 19. bis 23. Oktober nicht durchfahren. Eine Haltestelleninformation erfolgt am Fahrplan vor Ort. Dem Rettungsdienst ist die Zufahrt gewährleistet. Die Entsorgung durch die Abfallwirtschaft (entsprechend den Entsorgungstagen des Abfallkalenders kann erfolgen.

Von Jens Wegener