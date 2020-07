Wustermark bekommt erste Packstation

Wustermark

Die erste DHL-Packstation für Kunden in Wustermark wird Deutsche Post voraussichtlich am 27. August in der Straße Am Markt 3 am Aldi-Markt aufstellen. Dort können die Kunden dann kontaktfrei rund um die Uhr ihre Pakete verschicken und empfangen. Gerade in Corona-Zeiten ist die Packstation mit 67 Fächern zu begrüßen, denn der direkte Kontakt zwischen Postbote und Paketempfänger wird vermieden, somit entfällt eine mögliche Infektionsquelle.

Eine Anmeldung für diesen kostenlosen Service ist unter www.dhl.de/packstation möglich. Für den Sendungsempfang an der Packstation benötigen Neukunden die DHL Paket App. Für das Verschicken von Päckchen und Paketen an der Packstation ist keine vorherige Registrierung erforderlich.

Von MAZonline