Wustermark beschreitet neue Wege gegen Vandalismus an den Schulen

Wustermark

Zerstörte Klo-Deckel, abgerissene Papierhalter, mit Papier verstopfte Abflüsse und abgetretene Türen. 2020 investierte die Gemeinde rund 17 000 Euro, um all das reparieren und austauschen zu können, was Schüler größtenteils mutwillig zerstört hatten. 2019 lagen die Reparaturkosten sogar bei 18 200 Euro.

In diesem Jahr muss die Gemeinde rund 90 000 Euro für die Beseitigung diverser Schäden und baulicher Erneuerungen in fünf Toiletten der Grundschule „Otto Lilienthal“ ausgeben. Betroffen sind drei Jungentoiletten im Hauptgebäude der Grundschule und die beiden Besuchertoiletten an der Aula. Ein von der Gemeindeverwaltung beauftragtes Ingenieurbüro Palm aus Berlin hatte weitere Schäden im WC-Bereich festgestellt: Grund- und Strangleitungen der Schmutzwasserleitung müssen erneuert werden, ebenso die Wärmedämmungen an vielen Leitungen. Nötig seien zudem das Versetzen und das Erneuern der Bodeneinläufe, der Einbau von Wand- und Bodenfliesen, eine neue Sanitärausstattung, neue Kabinenwände sowie Malerarbeiten an den Decken.

Vertrag mit „German Toilet“ ist geplant

Mit der mutwilligen Zerstörungen soll möglichst schnell Schluss sein. Einen neuen Weg will die Gemeinde gehen, um den Vandalismus einzudämmen. Dabei helfen soll eine Kooperation mit dem Verein „German Toilet Organization“. „Wir wollen einen Vertrag schließen. Damit wären wir im Havelland mit die Ersten, die den Weg über eine neue Form der Einwirkung auf das Problem des Vandalismus und der nicht ordnungsgemäßen Nutzung von WC-Anlagen gehen wollen“, sagt Wustermarks Bürgermeister Holger Schreiber (parteilos).

Zu German Toilet Die Idee zur German Toilet Organization entsprang 2004, während Arbeiten zum Wiederaufbau nach dem verheerenden Tsunami in Südostasien. Am 31. Oktober 2005 erfolgte die Vereinsgründung. Geschäftsführer ist Thilo Panzerbieter. Die Vision des Vereins lautet: Alle Menschen haben menschenrechtskonformen Zugang zu einer nachhaltigen und sicheren Sanitär- und Wasserversorgung und praktizieren eigenverantwortlich grundlegende Prinzipien der Hygiene. Nähere Informationen unter www.germantoilet.org und www.washnet.de.

Deshalb habe man im Oktober beim German Toilet angefragt, ob es eine Zusammenarbeit mit der Gemeinde Wustermark geben könne. Die zielt darauf ab, ein Konzept zur Verhinderung des Vandalismus an der Grundschule zu erstellen. Ende November habe die Gemeindeverwaltung eine schriftliche Zusage von German Toilet bekommen. In der nächsten Sitzung des Wustermarker Sozial- und Bildungsausschusses am 31. Januar (Onlinesitzung ab 18.30 Uhr) werde darüber berichtet.

Im Erweiterungsbau der Grundschule sind die WC-Anlagen top. Quelle: privat

Kinder werden mit einbezogen

Der Verein German Toilet Organization (GTO) hat mehrere Tätigkeitsbereiche: Verbreitung von Fachwissen zu Sanitärversorgung und Hygiene. Mittels Kampagnen, Veranstaltungen und Netzwerkarbeit werden Entscheidungsträger und Politiker unterstützt, strukturelle Voraussetzungen zu schaffen, damit „Sanitärversorgung für alle” Realität werden kann. Und GTO setzt sich für sichere, saubere und hygienische Schultoiletten ein. Wettbewerbsformate, Lehrmaterialien und entwicklungspolitische Bildungskonzepte sollen Schüler und Erwachsene in ihrem Umfeld mobilisieren, die Sanitärversorgung an Schulen zu verbessern. Entwickelt werden Ideen, die alle Beteiligten, also auch die Kinder, mit einbinden.

Von Jens Wegener