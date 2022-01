Wustermark für Klimaschutz: Das ist der nächste Schritt

Wustermark

Sie sind zwar nicht zu hören, aber jetzt auch nicht mehr zu übersehen. Wenn Mitarbeiter der Wustermarker Kernverwaltung mit einem der Dienst-Fahrzeuge in der Gemeinde unterwegs sind, fallen sie auf. Ein grünes Stromkabel, das Gemeinde-Wappen und ein Slogan sind zu erkennen: „Summen statt Brummen“ ziert die Seiten der drei Autos. Die entsprechenden Folien wurde vor wenigen Tagen aufgebracht. Lediglich das vierte E-Auto, das ausschließlich dem Ordnungsamtsmitarbeitern vorbehalten ist, bekommt eine andere Beschriftung.

„Wir möchten auch nach außen hin demonstrieren, was wir für den Klimaschutz tun“, sagt Jens Kroischke, Umweltbeauftragter der Gemeinde Wustermark, und fügt hinzu: „Jedes unserer vier Elektroautos ist mit 100 Prozent Ökostrom, unterwegs. Und nicht nur das. Die Gemeinde bezieht grünen Strom für alle öffentlichen Gebäude.“

Der Renault Zoe ist in Wustermark unterwegs. Quelle: Sebastian Kelm

Klimaschutzkonzept 2014 beschlossen

Die Mobilität so gut es geht auf Elektrobetrieb umzustellen, ist ein Schritt bei der Umsetzung des 2014 beschlossenen Wustermarker Klimaschutzkonzeptes. So hat die Gemeinde jetzt neben einem Renault Zoe, einem Renault Kangoo ZE und einem Nissan Leaf zuletzt einen Skoda Enyaq angeschafft. „Alle Autos sind geleast, die Vorgänger mit Verbrennungsmotor wurden zurückgegeben“, so Jens Kroischke. Abgesehen von der Umweltverträglichkeit würde die Gemeinde auch Kosten sparen, weil die Wartungskosten bei E-Autos geringer sind und keine Kfz-Steuer anfalle.

Die Ladestation am Rathaus Wustermark hat mehrere Ladepunkte. Quelle: Jens Wegener

Das Netz der Ladesäulen sei in Wustermark schon recht gut ausgebaut. Unmittelbar neben dem hinteren Rathauseingang gibt es drei Ladepunkte, zwei für die Dienstautos und einen öffentlich nutzbaren. „Wir planen, in 2022 und 2023 weitere vier öffentliche Ladestationen zu installieren“, sagt Jens Kroischke. Bereits in Betrieb sind zwei Stationen in der Heidesiedlung Elstal und sechs am Eingang zum Olympischen Dorf Elstal. Letztere wurden von einem Investor finanziert, die Gemeinde hat sie übernommen und an einen Betreiber vergeben. Am Karl-Liebknecht-Platz in Elstal stehen zwei Ladesäulen der EMB.

Auftanken an allen Ladestationen

Auf den Parkplätzen vor Karls Erlebnis-Dorf und am Designer Outlet in Elstal sind mehrere Ladepunkte vorhanden, die die Inhaber finanziert haben. Bei Karls gibt es jetzt sogar einen Schnellladepunkt mit einer Leistung von 150 kW. Am Outletcenter sind zwei Ladepunkte für Tesla-Fahrzeuge reserviert, zwei für andere Autos. „Wichtig für die Nutzer von E-Autos ist die Tatsache, dass an den Säulen Roaming-Laden möglich ist“, erklärt Kroischke. Das bedeutet, egal wer der Stromanbieter ist, jeder kann laden. Manchmal muss man den QR-Code scannen und dann mit dem Smartphone bezahlen.

Von Jens Wegener