Wustermark für Mietpreisbremse

Wustermark

Auch für die Gemeinde Wustermark soll die neue Mietpreisbegrenzungsverordnung des Landes Brandenburg gelten, die im Frühjahr 2021 in Kraft gesetzt werden soll. Einem entsprechenden Antrag der Linksfraktion haben die Wustermarker Gemeindevertreter zugestimmt und den Bürgermeister beauftragt, den Beschluss der Landesregierung vorzulegen und nochmals zu appellieren, Wustermark in den Geltungsbereich der Verordnungen aufzunehmen.

Zweiter Bestandteil des Beschlusses ist die Forderung der Gemeinde Wustermark, die Regelungen zur Mietpreisbremse im Land Brandenburg zu verlängern. „Konkret geht es einmal um die Kappungsgrenzenverordnung, nach der die Miete alle drei Jahre nur um maximal 15 Prozent erhöht werden darf (statt 20 Prozent im Normalfall). Zum anderen betrifft es die Mietpreisbegrenzungsverordnung, nach der ein neues Mietverhältnis maximal 10 Prozent über der örtlichen Vergleichsmiete liegen darf“, erklärt Fabian Streich von der Links-Fraktion Wustermark. Beide Verordnungen würden zum Jahresende 2020 auslaufen und sollen erst wieder ab Februar/März 2021 neu aufgesetzt werden, so Streich.

Die Wustermarker Linken haben aus der Landesregierung erfahren, dass zum derzeitigen Stand die Gemeinde Wustermark nicht in die Verordnungen ab 2021 aufgenommen werden soll. „Wir haben absolut kein Verständnis dafür. Der Mietmarkt ist insbesondere in Elstal mehr als angespannt. Es gab schon Mieterhöhungen um monatlich 70 Euro. Familien haben Schwierigkeiten, die Miete zu bezahlen“, so der Gemeindevertreter weiter.

Von Jens Wegener