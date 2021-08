Wustermark hilft Dernau: Feuerwehrleute packen im Flutgebiet mit an – Spendenscheck im Gepäck

Wustermark/Dernau

Diese 24 Stunden werden Florian Reimers und seine Kollegen von der Freiwilligen Feuerwehr Wustermark so schnell nicht vergessen. Am frühen Sonnabendmorgen, gegen 0.30 Uhr, machten sich die vier Wustermarker auf den Weg ins kleine Dörfchen Dernau, gelegen im Landkreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz. Knapp 2000 Einwohner zählt der Ort, der vor etwas mehr als zwei Wochen von der Unwetterkatastrophe und der anschließenden Überschwemmung schwer getroffen wurde.

Innerhalb weniger Tage spenden die Wustermarker insgesamt 7000 Euro

Die Wustermarker kamen nicht mit leeren Händen. In der Vorwoche hatte die Jugendfeuerwehr der havelländischen Gemeinde mit einer Spendenaktion einen stattlichen Betrag von insgesamt 7000 Euro zusammengetragen. „Das Ergebnis hat uns völlig überwältigt. Dass bei der Aktion so viel Geld zusammenkommt, damit haben wir wirklich nicht gerechnet“, hatte Florian Reimers nach dem zweitägigen Kuchenbasar gesagt.

Von dem Wohnhaus des 64-jährigen Dernauers ist nach der Flut nicht mehr viel übrig. Florian Reimers und seine Kameraden halfen beim Entfernen des Estrichs. Quelle: Julian Stähle

Das Geld sollte nun, nur wenige Tage später, direkt vor Ort an die Betroffenen übergeben werden. „Uns war es wichtig, dass die Spenden dort landen, wo sie wirklich und dringend gebraucht werden“, so Reimers. Gegen 8.30 Uhr trafen die Wustermarker am Sonnabend vor Ort in der Unwetterregion ein. Im Vorfeld hatten sie bereits Kontakt zum Dernauer Bürgermeister sowie der dortigen Ortswehr aufgenommen. „Als wir dann plötzlich vor ihnen standen, waren sie trotzdem sehr perplex und konnten es kaum glauben“, berichtet der 30-Jährige. An den Bürgermeister übergaben sie die Spenden der Wustermarker dann auch, „das Geld kommt in den Spendenpool für den Ort und nun den Bürgern dort zu Gute“, so Reimers. Die Dankbarkeit der Menschen im Ort sei greifbar gewesen. „Dass sich jemand aus Brandenburg viele hundert Kilometer auf den Weg macht, um in Dernau Geld abzugeben und auch noch mit anzupacken, dass konnten der Bürgermeister und auch die anderen Dernauer kaum glauben.“

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Wustermarker Abordnung war jedoch nicht nur nach Arhrweiler gefahren, um die Spenden persönlich zu übergeben. „Natürlich wollten wir auch mit anpacken, im Ort helfen“, sagt Reimers. Und Hilfe tut im Landkreis nach wie vor immer noch dringend Not. „Wir haben nachgefragt, wo wir unterstützen können, und wurden daraufhin zum Haus eines 64-jährigen Mannes geschickt, der niemanden habe, der ihm helfen könnte“, beschreibt Reimers die Situation. Umgehend machten sich die Wustermarker an die Arbeit. „Das Wasser in seinem Haus, dem Elternhaus seiner Frau, stand bis zur Fensterbank im zweiten Stock. Wir haben gemeinsam den gesamten Estrich des Hauses entfernt, der nicht mehr zu gebrauchen war. Das Haus ist komplett zerstört, es stehen praktisch nur noch die Grundmauern“, erzählt der 30-Jährige.

Betroffene Dernauerin: „Wir haben nicht mal mehr ein Zuhause!“

Die Erlebnisse in dem 2000-Seelen-Dorf lassen den 30-jährigen, erfahrenen Feuerwehrmann nicht kalt. „Wir haben den Tag zusammen mit dem Hausbesitzer verbracht. Die Essenssituation vor Ort war sehr gut organisiert, wir haben uns beim Mittag und auch beim Abendbrot intensiv mit ihm ausgetauscht.“ Der 64-Jährige sei selbstständig. Ob er das Haus tatsächlich wieder rekonstruiere, wisse er noch nicht. Seine Ehefrau wolle in das überschwemmte Gebäude nicht mehr zurückkehren. „Sie meinte zu uns, sie hätten nicht mal mehr ein Zuhause. Das so zu hören, ist sehr bedrückend.“ Der 64-Jährige sei zudem überzeugt, „den Wiederaufbau des gesamten Ortes gar nicht mehr mitzuerleben.“ Dies würde schließlich viele Jahre brauchen, „er schätzt, 15 Jahre mindestens“.

Ein Lächeln mitten im Katastrophengebiet: Der Dernauer Bürgermeister Alfred Sebastian (M.) nahm den Spendenscheck der Wustermarker völlig perplex entgegen. Quelle: Julian Stähle

Das persönliche Schicksal des Dernauers, mit dem die Wustermarker auch weiterhin Kontakt halten und ihn im August gar erneut vor Ort unter die Arme greifen wollen, sowie die Situation in dem Ahrweiler Dorf insgesamt hinterließen nachdrücklichen Eindruck bei den Havelländern. „Es war wie im Kriegsgebiet. Die Bundeswehr ist dort mit Panzern unterwegs, immer wieder schallen Lautsprecheransagen durch die Straßen“, erzählt Florian Reimers. Die Straßen seien rund zwei Wochen nach der Flut zwar bereits notdürftig wieder freigeräumt, „aber überall liegen zermalmte Autowracks, bei denen man nicht einmal mehr erkennen kann, was das mal für Autos waren. Die Häuser sind nur noch Ruinen, viele halb weggerissen. Es ist einfach alles kaputt, die Menschen vor Ort stehen vor einem absoluten Trümmerhaufen.“

Zwei Feuerwehrleute aus Dernau verloren in der Flut ihr Leben

Besonders bewegt hat die Wustermarker Feuerwehrleute der Austausch mit dem Dernauer Ortswehrführer. „Die Feuerwehr hat zwei Kameraden in der Flut verloren. Sie sind verstorben, als sie den Menschen helfen wollten“, sagt Reimers bedrückt. „Das bewegt uns als Feuerwehrleute natürlich noch einmal ganz besonders“.

„Wir wollten nicht nur das Geld abgeben, sondern vor Ort auch mit anpacken“, sagt Florian Reimers (r.). Quelle: Julian Stähle

Nach dem ereignisreichen Tag machten sich die vier Wustermarker am späten Sonnabendabend zurück auf den Weg Richtung Heimat. Spät in der Nacht kamen sie im Havelland an, knapp 1300 Kilometer lagen da insgesamt hinter ihnen. Unterstützung für die Tour hatten sie spontan von der Firma Fritz Schnell Transporte aus Wustermark erhalten. „Die Chefin des Familienunternehmens hatte von der Aktion gehört und wollte uns helfen“, erzählt Florian Reimers. Das Logistikunternehmen übernahm daher die Fahrtkosten für die Mammuttour nach Rheinland-Pfalz.

„Deshalb wollen wir am Ball bleiben und auch weiter helfen“

Sehr müde, aber trotzdem auch sehr zufrieden fiel Florian Reimers am frühen Sonntagmorgen schließlich ins Bett. „Die Bilder, die man im Fernsehen oder in der Zeitung sieht, können das wirkliche Ausmaß der Situation in den betroffenen Gebieten nur ansatzweise wiedergeben“, fasste er das Erlebte nachdenklich zusammen. „Die Dankbarkeit der Menschen vor Ort zu spüren und die Kraft, die sie daraus ziehen, dass Wildfremde ihnen helfen wollen, das lässt sich mit Worten kaum beschreiben.“ Die Wustermarker Einsatzkräfte habe es in jedem Fall in ihrem Tun bestärkt. „Uns hier im Havelland geht es gut. Die Menschen dort haben alles verloren. Deshalb wollen wir am Ball bleiben und auch weiter helfen.“ Reimers bedankt sich zudem „bei allen Wustermarkern, die uns bei der Aktion unterstützt haben. Sei es mit Spenden, beim Kuchenbasar oder den Fahrtkosten.“ Die Hilfsbereitschaft der Menschen sei bei dieser großen Katastrophe ein kleiner Lichtblick, so der 30-Jährige.

Von Nadine Bieneck