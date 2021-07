Wustermark will fahrradfreundliche Kommune werden

Wustermark

Die Gemeinde Wustermark wird Mitglied der Arbeitsgemeinschaft „Fahrradfreundliche Kommunen des Landes Brandenburg“. Im zweiten Anlauf haben die Gemeindevertreter dem zugestimmt.

Den ersten Antrag hatten die Linken 2018 eingebracht, er fand aber keine Mehrheit. Die anderen Fraktionen, auch die Grünen, hatten ihre Ablehnung vor allem mit dem Jahresbeitrag von 500 Euro begründet, was aus Sicht der Linken unverständlich war. „Ich hätte mir damals gewünscht, dass es nach Inhalten geht und nicht danach, wer den Vorschlag macht“, so Tobias Bank (Linke), der den Antrag eingebracht hatte. Umso mehr freue er sich, dass es nun eine Mehrheit für das Anliegen, den Radverkehr zu fördern, gebe. „Vielleicht hat auch unser Vorschlag einer Fahrradstellplatzsatzung die Chance, umgesetzt zu werden, so Bank. Dieser sei damals bei den Grünen ebenfalls auf Ablehnung gestoßen.

Bessere Chancen auf Fördermittel

Seit 2015 fördert die „AG Fahrradfreundliche Kommunen Brandenburg“ den Radverkehr im Land. Ziel ist, einen Erfahrungsaustausch, eine Vernetzung und gemeinsame Veranstaltungen im Bereich Radverkehr zu organisieren und zu fördern. Seitdem wächst die Zahl der Mitglieder stetig. „Unser Hauptargument für die Mitgliedschaft ist, dass wir leichter an Fördermittel kommen können und damit der Ausbau der Radwege in Wustermark vorangetrieben wird“, meint Tobias Bank.

Von Jens Wegener