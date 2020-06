Wustermark

Relativ unscheinbar steht er an der Ecke Brandenburger Straße/Akazienstraße in Wustermark. Graffitis „zieren“ die Wände, die Haupttür ist verrostet und von Eulen ist weit und breit nichts zu sehen. Dabei hat die alte Trafostation längst den Namen „ Eulenturm“ bekommen. „Vor Jahren haben dort wirklich Eulen drin gebrütet, aber jetzt ist schon lange nichts mehr von den Vögeln zu sehen“, weiß Anwohner Thomas Hoffmann.

13000 Euro aus dem Bürgerhaushalt

Das könnte sich ändern, wenn der Turm innen und außen saniert wird, so wie es sich nicht nur Elke Schiller sondern viele andere Wustermarker wünschen. Die ehemalige Gemeindevertreterin gehörte 2019 zu denjenigen, die die Turmsanierung als ein Vorschlag den Bürgerhaushalt 2019/20 der Gemeinde Wustermark eingebracht haben. Bei der Abstimmung im vergangenen Herbst bekam der Vorschlag ausreichend Stimmen, so dass 13000 Euro für die Arbeiten zur Verfügung stehen.

Michael Zusset (l.) und Thomas Hoffmann 2020 bei den Arbeiten am Dachstuhl. Quelle: Privat

„Das hätte man schon im Frühjahr machen sollen, bevor die Eulen ihre Nester bauen“, sagt Elke Schiller. Auch Ortsvorsteher Roland Mende (beide WWG) sprach sich in der jüngsten Ortsbeiratssitzung noch mal für einen zügigen Baubeginn aus. Aber: „Wir haben in Wustermark derzeit eine Haushaltssperre, so dass das Geld aus dem Bürgerhaushalt im Moment nicht freigegeben werden kann“, erklärt Kämmerer Wolfgang Scholz. Aber das Projekt sei nicht vergessen.

Nabu will Nistkasten erneuern

Auch der Naturschutzbund ( Nabu) hat Interesse daran, dass der Eulenturm wieder zu einem Nistplatz für Eulen wird. Wie Vogelexperte Konrad Bauer vom Nabu sagt, „müssen wir den Nistkasten oben im Turm erneuern und auf die andere Seite setzen, weil es so stark zieht, dass die Vögel dort keine Ruhe finden.“

Der letzte Schönheitskur bekam der Turm 2002. Die Wustermarker Michael Zusset, Rudi Müller, Fred Otto, Roland Mende und Thomas Hoffmann bauten einen neuen Dachstuhl und ein neues Dach. Die Farbe für den Anstrich stellte die Gemeinde Wustermark bereit, erinnert sich Thomas Hoffmann.

2002 haben Anwohner diese Eule in einer Tanne neben dem Eulenturm fotografiert. Quelle: Privat

Er kann sich auch an die Vorgeschichte des Eulenturmes erinnern, die in Teilen in der Wustermarker Chronik festgehalten ist. Demnach wurde der Trafo-Turm etwa 1900 gebaut. Er war ab 1908 ein Baustein in der Kette, um Strom, der aus Nauen kam, über die Ortslage Elstal bis zum Verschiebebahnhof zu leiten. „Damit war in den 60er-Jahren Schluss, der Turm stand ungenutzt rum und zerfiel langsam“, sagt Hoffmann. Einige Jahre habe sich der Wustermarker Taubenzüchter Gustav Schwarz gekümmert und seine Vögel dort gehalten. Irgendwann nach der Wende entdeckte der Nabu der Turm als Nistplatz für Schleiereulen. Auch Fledermäuse sollen dort schon gehaust haben.

Von Jens Wegener