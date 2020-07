Wustermark

Wer bei der Fahrradreparatur Hilfe braucht, kann sich jeden ersten Samstag im Monat von 10 bis 14 Uhr an die Ehrenamtler der offenen Fahrradwerkstatt in der Friedrich-Rumpf-Straße 18 in Wustermark wenden. Nächster Termin ist am 4. Juli.

Der Service ist kostenlos, lediglich für Ersatzteile wird um eine Spende gebeten. Mit Thomas Türk, Christoph Wewel, Peter Mendl und Edgar Kalischer ist ein frisches Team aus drei Ortsteilen in den Startlöchern. „Wir wollen mit der Fahrradwerkstatt ein Zeichen für Nachbarschaftshilfe und umweltfreundliche Mobilität setzen“, sagt der Hoppenrader Thomas Türk.

In Kooperation mit dem neuen Verein Wusterwerk hat die Reparatur-Initiative weitere Pläne: Mittelfristig soll ein Lastenrad beschafft werden, damit die Fahrradwerkstatt unkompliziert auch an anderen Orten angeboten werden kann.

Wer alte Fahrräder übrig hat, kann sie an den Verein Wusterwerk spenden. Sie werden wieder aufpoliert und an Menschen weitergegeben, die sich kein neues Rad leisten können. Kontakt: fahrradwerkstatt@wusterwerk.de. Dort können sich auch Engagierte melden, die aktiv bei der Fahrradwerkstatt mitmischen möchten. Die Reparaturen erfolgen unter freiem Himmel unter Einhaltung der gängigen Corona-Schutzmaßnahmen.

