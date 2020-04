Wustermarker Grüne wollen besseren Lärmschutz

Wustermark

Es ist zu laut in Dyrotz, Elstal und Priort. „Vor dem Verkehrslärm der B 5, der Autobahn 10 und auf der Ortsdurchfahrt Dyrotz müssen die Anwohner besser geschützt werden“, sagt Grünen-Fraktionschef Thomas Türk. Deshalb ist seine Fraktion mit gleich drei Anträgen zum Lärmschutz vorgeprescht, wobei sich die Forderungen der Grünen zum Teil an das Land, an den Landkreis und die Gemeinde Wustermark richten.

„Flüsterasphalt“ wird gewünscht

Zum einen geht es um die Absenkung der Höchstgeschwindigkeit auf der Autobahn 10 auf Tempo 100 im Bereich Dyrotz und Priort. Zugleich soll in dem Abschnitt lärmarmer Asphalt eingebaut werden. Zwischen der Anschlussstelle A 10 im Bereich Dyrotz und Zeestower Straße im Bereich Wustermark soll aus Sicht der Grünen sogar nur noch Tempo 80 erlaubt werden. Und schließlich fordern sie auch auf der B 5 zwischen den Bereichen Dyrotz und Zeestower Straße in Wustermark den sogenannten Flüster-Asphalt. „Bei diesen Maßnahmen handelt es sich Forderungen aus dem Lärmaktionsplan der Gemeinde Wustermark. Die Anträge sollen an den Landesbetrieb Straßenwesen gehen, damit es kurz- und mittelfristig zu einer Lärmentlastung kommt“, so Türk. Die Gemeindevertreter unterstützen das mehrheitlich.

Längere Lärmschutzwand an der B 5

Ganz neu dagegen ist der Wunsch nach einer Verlängerung der Lärmschutzwand an der B 5, von Wustermark kommend bis zur Abfahrt Elstal, so dass das neue Wohngebiet Heidesiedlung geschützt wird. „Wir haben das als Prüfauftrag an die Gemeindeverwaltung formuliert“, erklärt Thomas Türk, „weil die bisherige Lärmschutzwand in Teilen sowieso erneuert werden muss und deshalb eine Verlängerung Sinn machen würde.“

Die Gemeinde werde dazu ein schallschutztechnisches Gutachten erarbeiten lassen, dass im Juli/August vorliegen soll, so Wustermarks Bauamtsleiter Wolfgang Scholz. „Dann wissen wir ob es Sinn macht, die Wand zu verlängern oder nicht.“ Es gehe um etwa 175 Meter, die etwa 350 000 Euro kosten würden. Die Entscheidung treffen die Gemeindevertreter.

Für Tempo 30 in Dyrotz

Immer wieder beklagen sich Anwohner der Berliner Allee (Ortsdurchfahrt) in Dyrotz über Lärm und Raser. Die kleine Verkehrsinsel am Eingang aus Elstal kommend, reiche nicht aus, so die Grünen. Sie wollen Tempo 30 für die Straße durchsetzen, unter anderem weil der „Lkw-Verkehr ständig zunimmt und bei Messungen die mittlere gefahrene Geschwindigkeit bei 74 km/h gelegen hat“, so Türk. Einen entsprechender Antrag ist von der Straßenverkehrsbehörde bisher nicht genehmigt worden.

Bevor nun ein neuer Versuch unternommen wird, soll geprüft werden, ob parallel dazu auch für die Friedrich-Rumpf-Straße in Wustermark Tempo 30 gelten könnte, weil diese Straße sonst als Ausweichvariante in Richtung Elstal genutzt wird. In der nächsten Gemeindevertretersitzung, so hoffen die Grünen, soll über den Antrag der Grünen entschieden werden.

