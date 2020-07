Wustermark

In den Wustermarker Kitas und in den Bürgerbegegnungsstätten in der Ortsteilen soll es sauberer werden. Darin sind sich die Gemeindevertreter aller Fraktionen und die Verwaltung einig. Man war schon lange mit der Reinigungsarbeit der Fremdfirmen, die im Auftrag der Gemeinde in den Einrichtungen putzen, unzufrieden. „Es ist schwierig, den Angestellten der Fremdfirmen zu erklären, wo und warum sie nacharbeiten sollen, wenn sie teilweise kein Wort deutsch verstehen“, hatte Bürgermeister Holger Schreiber (parteilos) in der letzten Gemeindevertretersitzung erklärt.

Sechs neue Arbeitsplätze sind möglich

Deshalb haben die Gemeindevertreter auf Anraten der Verwaltung beschlossen, am Reinigungssystem etwas zu ändern. So soll ab 2021 eigenes Personal die Kindertagesstätten in Elstal, Priort und Wustermark sowie die Bürgerbegegnungsstätten in den Ortsteilen sauber halten. „Da insbesondere in den Kitas durch das junge Alter der Kinder der Sauberkeits- und Hygieneanspruch besonders hoch ist“, so Nicole Mühlhausen von der Gemeindeverwaltung, „soll ein Reinigungspool mit Gemeindearbeitern geschaffen werden.“ Im Stellenplan der Gemeinde ab dem Haushaltsjahr 2021 sind dafür eine Vollzeitkraft (40 Stunden) sowie fünf Teilzeitkräfte (mit unterschiedlicher Stundenzahl) vorgesehen. Positiver „Nebeneffekt“: Die Gemeinde würde weitere Arbeitsplätze schaffen, die möglichst mit Wustermarker besetzt werden könnten.

An Nauen orientiert

Wustermark orientiert sich mit der Entscheidung an der Stadt Nauen. Bürgermeister Holger Schreiber hatte im Vorfeld Kontakt mit der Dienstleistungsgesellschaft (DLG) Nauen aufgenommen, die bereits einen eigenen Mitarbeiterpool für die Reinigung von Kitas und Schulen in der Stadt Nauen aufgebaut hat. „Die DLG berichtete über sehr gute Erfahrungen hinsichtlich der Reinigungsqualität durch festangestellte Mitarbeiter. Die Kosten für den eigenen Reinigungspool und die Kosten für die Fremdvergabe sind in etwa gleich hoch“, so Nicole Mühlhausen.

Wirtschaftlichkeit wurde untersucht

Die Gemeinde hat bereits eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung von der Firma Bebra (Gesellschaft für Verwaltungsentwicklung mbH) aus Brandenburg an der Havel aufstellen lassen. Danach ergibt sich der besagte Bedarf von sechs Mitarbeitern. Die Vollzeitstelle soll Aufgaben eines Vorarbeiters übernehmen, die anderen Kollegen bei der Reinigung anleiten und Aufgaben der Qualitätskontrolle sowie der Arbeitsorganisation übernehmen. Die Reinigungskräfte sollen so eingeteilt werden, dass jede im Regelfall nur eine Kita betreut. „Dadurch erhoffen wir uns eine sehr hohe Motivation und eine hohe Qualität der Reinigung“, so Mühlhausen.

In den Schulen putzen weiter Fremdfirmen

Die zunächst vorgesehene Befristung der neuen Personalstellen auf zwei Jahre haben die Gemeindevertreter abgelehnt. Man wolle unbefristete Stellen schaffen, um die Chancen zu erhöhen, dass sich Arbeitskräfte melden. Die Ausschreibung der Stellen soll noch im Juli erfolgen.

Die Reinigung der Grundschule Wustermark, der Oberschule Elstal, der Turnhallen in Elstal, das Rathauses Wustermark und des Jugendklubs Wustermark soll ab 2021 weiterhin von Fremdfirmen erledigt werden. Auch dafür erfolgt jetzt die Ausschreibung.

Von Jens Wegener