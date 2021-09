Zeestow: Vorfahrtsfehler – Auto überschlägt sich

Zeestow

An der Kreuzung der Landesstraße 863 und der Abfahrt der B5 kam es am Montagnachmittag zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der 20-jährige Fahrer eines Pkw VW die Straße von Wernitz kommend in Richtung Gewerbering Zeestow. Gleichzeitig kam ein Pkw Renault herangefahren und habe diese offenbar geradeaus überqueren wollen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigten VW. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Renault und blieb auf dem Dach liegen. Die 65-jährige Fahrerin wurde dabei im Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Rettungskräfte der Feuerwehr befreiten sie aus dem Auto. Die Frau kam in ein Krankenhaus. Der Fahrer des VW wurde mit leichten Verletzungen ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. Es wurde eine Unfallanzeige aufgenommen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeugen wurden abgeschleppt.

Von MAZonline