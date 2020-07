Wustermark

Wenn es nach den Grünen in Wustermark geht, rollt der Verkehr durch die Berliner Allee in Dyrotz und die Friedrich-Rumpf-Straße in Wustermark bald nur noch mit Tempo 30. „Die Geschwindigkeitsreduzierung ist nötig, um die Lärmbelästigung der Anwohner zu minimieren und die Sicherheit für Radfahrer zu erhöhen, die an einer Stelle die Fahrbahn queren müssen“, begründete Gemeindevertreter Peter Hetmank jüngst den Antrag von Grünen und WWG.

Den politischen Willen deutlich gemacht

Am Ende stimmte das Gemeindeparlament diesem Antrag zu, wohl wissend, dass nicht die Gemeinde Wustermark sondern die Straßenverkehrsbehörde des Landkreises Havelland über solche Eingriffe in der Verkehr entscheidet. Aber: „Der politische Wille der Gemeinde soll rübergebracht werden“, erklärte WWG-Sprecher Andreas Stoll.

Einige Etappen auf dem Weg zu Tempo 30 2012 Gründung einer Bürgerinitiative zur Umsetzung einer 30-Zone in der Berliner Allee in Dyrotz. Verkehr steigt jährlich um 4,5 Prozent, erste Anwohner ziehen weg. Ermittlung der Verkehrszahlen 2015 durch die Gemeindeverwaltung. Aufstellung des Lärmaktionsplanes „Straße“ in 2015, keine Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen, weitere Anwohner ziehen weg. Bürger beginnen mit wechselseitigem Parken, damit das schnelle Fahren auf der geraden Strecke verhindert wird. Bürger parken im Kreuzungsbereich. Verwaltung stellt Parkverbotsschilder auf. Aufstellung des Lärmaktionsplanes „Straße“ im Jahr 2017. Bauausschuss Wustermark stimmt für Tempo 30. Es wird in der Folge eine Strategie zur Umsetzung einer Geschwindigkeitsreduzierung zur Verkehrslärmreduzierung an die Gemeindeverwaltung übermittelt, die soll das beim Landkreis Havelland beantragen. Im April 2019 wird die erste Smileytafel in der Berliner Allee angebaut. Aufstellung des Lärmaktionsplanes „Straße“ im Jahr 2019 mit der Forderung Tempo 30 in der Berliner Allee.

Und auch SPD-Fraktionschef Steven Werner schloss sich an und meinte: „Wichtig ist erstmal eine politisches Statement.“ Grünen-Sprecher Thomas Türk ergänzte: „Wir als Gemeinde wollen dort Tempo 30. Es wurde schon ewig darüber diskutiert und gesagt, warum es nicht geht. Wir beauftragen jetzt die Verwaltung, unseren Wunsch umzusetzen.“

Verkehrszählungen sind erfolgt

Die Ortsdurchfahrt Dyrotz (Berliner Allee) sei schon immer einer der drei Hotspots in Bezug auf die Lärmbelästigung, was auch mit den Einflüssen der benachbarten Autobahn und der B 5 zutun habe. Und in der Friedrich-Rumpf-Straße sei eine Überschreitung der Lärmpegel sowohl im 24-Stunden-Mittel als auch nachts bereits in Gutachten nachgewiesen, heißt es im Antrag der Grünen.

Doch ganz so eindeutig scheint die Sache nicht. „Wir haben im Februar Verkehrszählungen in Dyrotz gemacht“, sagt Roland Kreiseler von der Wustermarker Verwaltung. Das Ergebnis: Binnen 24 Stunden sind 3909 erfasst worden. Der Schwerlastverkehr lag bei etwa vier Prozent, Tendenz fallend. Diese Zahlen seien dem Landkreis übermittelt worden. Auch ein schalltechnisches Gutachten für die Berliner Allee liege vor. Nut hat die Straßenverkehrsbehörde bisher die Tempo 30-Beschränkungen nicht genehmigt.

Kreis fordert weiter Unterlagen

„Die Gemeinde Wustermark hat am 21. Januar einen Antrag auf Beschränkung der Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h entlang der Berliner Allee in Dyrotz gestellt. Am 21. Februar wurde der Antrag mit der Übergabe von aktuellen Verkehrszahlen vervollständigt“, so Kreissprecher Norman Giese. Seitdem laufe die Bearbeitung in enger Zusammenarbeit mit der Polizei, dem Ordnungsamt des Landkreises Havelland und der Gemeinde Wustermark.

Die letzten Abstimmungen seien am 29. Mai vor Ort mit der Gemeinde erfolgt. „Im Ergebnis sind noch Daten zur Beurteilung des Verkehrslärmes in den Tages- und Nachtstunden durch die Gemeinde beizubringen“, so Giese weiter. Die abschließende Bearbeitung des Antrages erfolge nach Vorlage aller entscheidungsrelevanten Unterlagen. Ein Antrag für Tempo 30 entlang der Friedrich-Rumpf-Straße liege der Straßenverkehrsbehörde nicht vor, so der Kreissprecher.

Von Jens Wegener