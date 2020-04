Wie ein Elstaler Kunststoffhalter für Visiere produziert

Elstal

Seinen Arbeitsplatz hat Marco Rothe in den letzten Wochen in den Keller verlegt. Dorthin, wo sein 3-D-Drucker steht. Der gelernte Uhrmacher ist hauptberuflich in der Uhren und Schmuck-Firma Kunze in Elstal beschäftigt, die wegen der Pandemie nur auf Sparflamme arbeiteten konnte. „Also hatte ich Zeit, mich im Netz zu informieren, ob ich irgendwas tun kann, um zu helfen“, erzählt Marco Rothe. Und er fand etwas.

Gruppe über youtube gefunden

Auf Youtube entdeckte er den Aufruf einer Gruppe namens „Maker vs Virus“. „Da ich den Chef dieser Gruppe kenne, habe ich mir angesehen, was die machen und war sofort begeistert“, sagt Rothe und erklärt: „Es haben sich Leute aus ganz Deutschland zusammen getan, die mit ihren privaten 3-D-Druckern Gesichtsschilde für medizinisches Personal herstellen. Das alles ehrenamtlich. Die Teile werden zum Selbstkostenpreis verkauft.“

Ein fertiges Gesichtsschild. Quelle: privat

Marco Rothe klinkte sich in die Berliner Gruppe des Netzwerkes ein und legte los. „Mein Part ist es, die Halter für die Gesichtsschilde herzustellen. Dazu habe ich meinen Drucker entsprechend mit einer Software programmiert und fülle jeweils das aus Kunststoff bestehende Material, das ich vorher im Netz gekauft habe, ein.“

Schon 200 Halter gedruckt

Gedruckt werde größtenteils nachts, weil es lange dauert – pro Stück etwa 80 Minuten. Bei einem Vorgang entstehen acht Halter, wobei Marco Rothe die Teile in verschiedenen Farben produziert. Sind genug Halter fertig, ordert der Elstaler einen Boten des Netzwerkes, der die Teile bei ihm abholt. „In Berlin-Lichtenberg kommt alles Zubehör zusammen, dann baut jemand daraus die Gesichtsschilder. Knapp 3000 wurde bisher produziert“, weiß Rothe. Er selbst habe bisher etwa 200 Halter beigesteuert. „Ich freue mich wirklich, bei der Aktion mitzumachen und ein kleines Stück dazu beizutragen, die Ausbreitung des Virus einzudämmen.“

Probe mit dem Halter – es passt. Quelle: Jens Wegener

Nie im Traum hätte er Elstaler im vergangenen Jahr geahnt, wozu er den gerade gekauften 3-D-Drucker heute verwendet. „Ich habe vor allem viel Spielzeug für Kinder hergestellt. Das macht einfach Spaß, wenn bei so einem Gerät am Ende ein fertiges Produkt rauskommt, das auch noch einen Nutzen hat“, sagt Marco Rothe. Solch einen Nutzen haben die jetzigen Gesichtsschilder allemal. Deshalb würde sich der Elstaler freuen, wenn noch mehr Leute in die Gruppe kommen, die produzieren und man noch mehr Abnehmer für die Teile finden könnte. Ein Gesichtsschild kostet etwa 4 Euro.

Kunden im medizinischen Bereich

Die Berliner Gruppe „Maker vs Virus“ ist auf Facebook aktiv, hat eine eigene Homepage, auf der man sich über die Aktion informieren kann: https://berlin.makervsvirus.net/. „Und es gibt auf der Website jetzt auch ein Auftragsformular, wo vieles erklärt ist“, ergänzt der Elstaler.

Zu den Kunden der Gruppe gehören mittlerweile neben dem DRK Potsdam, das zuletzt gerade 300 Gesichtsschilder geliefert bekam, auch Sozialstationen, Seniorenheime und Arztpraxen. Wobei Marco Rothe klarstellt: „Die Schilder sind keine medizinisch anerkannten Teile. Sie sind auch nicht für Patienten vorgesehen, sondern als Schutz für das medizinische Personal.“

