Wernitz

Für Montag, den 26. Juli, haben die Mitglieder der Arbeitsgruppe Wernitz, die sich mit der Planung und dem Streckenverlauf für eine Umgehungsstraße für den Wustermarker Ortsbereich beschäftigen, zu einer Demonstration auf der Landesstraße 863 in der Ortslage aufgerufen. Seit Jahren kämpfen die Wernitzer gegen den Verkehr. „Wir werden die Ortsdurchfahrt etwa von 20.30 Uhr bis 21.30 Uhr blockieren“, so Karen Grunwald, die die Demo angemeldet hat. Grund ist die Enttäuschung darüber, dass der Landkreis Havelland das von der Gemeinde Wustermark beantragte Nachtfahrverbot nicht genehmigt hat. Auch ein Rechtsstreit, so die Information aus der Gemeindeverwaltung, habe keine Aussichten auf Erfolg.

Von MAZonline