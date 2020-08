Zollchow

Eine theatrale Schiffsreise soll es nun am 6. September geben. „Alexander auf der Havel“ lautet das Thema. Das findet im Alten Hafen statt.

Die Initiatoren des Kulturprojektes sind der Künstler Gerhard Göschel und die Kunstpädagogin Annette Göschel, die beide den Kunsthof Galm ins Leben gerufen und über lange Jahre mit einem vielfältigen Programm das Milower Land und den Galm bereichert haben, sowie die Autorin und Dramaturgin Rosi Ulrich, die theatrale Projekte mit einem professionellen Team von Künstlern aus den Bereichen Video, Musik und Tanz verwirklicht.

„Milower Land und Leute“ ist eine inszenierte Busreise mit Tanz, Kunst, Musik, Performance und Kulturführungen durch Orte der Gemeinde. Der Bus startet am 26. September ab 14 Uhr am Bahnhof in Rathenow, es gibt Zusteigemöglichkeiten in Premnitz und in Milow.

Am Tag der Einheit, dem 3. Oktober, heißt es um 19 Uhr „Versprochen ist versprochen“. Eingeladen wird zu einem Theater-Kneipen-Abend vom Kanaltheater Eberswalde im Vereinshaus des Buckower Carnevalsvereins.

„Nachtlichtergedicht“ lautet das Motto am 17. Oktober ab 15 Uhr. Auf dem Programm steht eine Exkursion ins Dunkel nach Gülpe mit einem literarischen Wettbewerb, einer Nacht-Lesung und einer Sternen-Führung.

Für einige Veranstaltungen, die wegen Corona ausfallen mussten, gibt es noch keine Ersatztermine – sie sollen aber auf jeden Fall stattfinden. So der Video-Workshop „Der Mann von Milow“ mit Jens Standke im Nabu-Besucherzentrum in Milow und das moderierte Konzert „Musik und Natur – Musik und Kultur“ auf dem Kunsthof Galm.

Über viele Jahre war zu dieser Jahreszeit die „Galmer Hofkultur“ eine Veranstaltung, zu der es Menschen aus der Nähe und der Ferne nach Zollchow auf den Galm zog. Hier vereinten sich Kunst, Komposition und Landleben. Nachdem Annette und Gerhard Göschel sich von dem Format verabschiedet hatten, wurde „Jäten im Paradies“ realisiert.

Von MAZ