Zoo Nauen braucht dringend Futterspenden

Nauen

Jeden Mittwoch und Sonnabend macht sich Bernd Wilhelm (80) auf, um für die Tiere seines kleinen Zoos Brötchen, Obst und andere Futterspenden einzusammeln. „Von Fleischer Gädecke aus Falkensee bekomme ich Brötchen. Aber ich fahre bis nach Spandau, um weitere Futterspenden zu bekommen“, sagt Bernd Wilhelm. „Wir sind dringend auf Futterspenden angewiesen, um unseren kleinen Zoo aufrecht zu erhalten. Seit den strengen Corona-Auflagen kommen ja auch keine Besucher mehr. Mit ihren Geldspenden haben wir uns immer gut über Wasser halten können.“

Ajka und Bernd Wilhelm betreiben den kleinen Zoo Nauen, in dem Gnadenbrot-Tiere ihren Lebensabend verbringen. Quelle: Jeannette Hix

Anzeige

Auf dem Areal leben ausschließlich Gnadenbrottiere wie das schwarze Pony Brilliant, das einst von einem Zirkus ausgemustert wurde. Auch das andere Pony Ukki und die zwei Esel kamen einst aus schlechter Haltung. „Wir haben die Tiere gerettet. Ohne uns wären sie beim Schlachter gelandet oder eingeschläfert worden“, sagt Bernd Wilhelm.

Nebenan vom Pony- und Esel-Auslauf tummeln sich fünf Schweine. „Wir haben ihnen einen Auslauf von 500 Quadratmetern geschaffen. Darin können sie nach Herzenslust wühlen und in ihrer trockenen Unterkunft ein Schläfchen machen. Mir tun die vielen Mastschweine leid, die in engen Ständern liegen und sich nicht bewegen können“, sagt der Tierfreund.

„Wir müssen sehen, wie wir ohne Besucher über die Runden kommen.“

Auch zwei Waschbären, zwei Kaninchen, diverses Ziergeflügel und zwei Laufenten haben auf dem Gnadenhof ein neues Zuhause gefunden. Die zwei Äffchen alias Grüne Meerkatzen haben sich tief in ihrem Häuschen versteckt. „Bei Temperaturen um Null Grad bleiben die lieber in ihrer beheizten Unterkunft“, sagt Bernd Wilhelm, der schon seit über 35 Jahren sein Leben mit Tieren teilt. Einst hatte er Tierpfleger gelernt und lange in diesem Beruf an der Berliner Freien Universität im Fachbereich Tiermedizin in Berlin gearbeitet.

Der Esel bläht die Nüstern – über eine Heuspende würde er sich sicher sehr freuen. Quelle: Jeannette Hix

Auch privat hat er sich immer Tiere gehalten. „Lange habe ich mit Pferden und anderen Tieren in Berlin-Spandau gewohnt. Als das Areal dort zu klein wurde, habe ich mich nach einem größeren Grundstück umgeschaut. In Nauen wurde ich fündig.“

Im Jahr 2002 war er dann von Spandau nach Nauen gezogen. Hier hat sich auch die kleine Interessengemeinschaft „Zoo Nauen“ gegründet. „Sie besteht aus Tierfreunden wie dem einen oder anderen Handwerker, die sich hier ehrenamtlich engagieren“, sagt Bernd Wilhelm. Vor vier Jahren zog dann das Glück bei ihm ein. Damals hat er seine heutige Frau Ajka kennengelernt. „Ich war hier oft zu Besuch in dem kleinen Zoo, weil ich Tiere so mag“, sagt Ajka. Und aus den Besuchen wurde mehr. Am 20. November vorigen Jahres haben die zwei im Rathaus Nauen geheiratet. Ziege Melanie und Pony Ukku waren die Trauzeugen.

Fritzi trabt über den 500 Quadratmeter großen Auslauf, den er sich mit vier anderen Schweinen teilt. Ein Areal, von dem Mastschweine nur träumen. Quelle: Jeannette Hix

„Ohne unsere vielen ehrenamtlichen Helfer könnten wir unseren Zoo-Gnadenhof gar nicht aufrecht halten“, sagt Bernd Wilhelm. Eine von seinen treuen Helferinnen ist Kathrin Bungies (50) aus Nauen, die im Mini-Zoo viel Zeit verbringt und hilft, wo sie kann. „Jetzt, wo hier die Besucher ausbleiben und die Spenden wegfallen, habe ich auch schon mal Heu für die Pferde und Esel besorgt“, sagt sie. „Für die Tiere würde ich mein letztes Hemd geben.“

Bernd Wilhelm ginge mit seinen Tieren auch in Behinderten- und Seniorenheime. Auch diese Besuche müssen jetzt natürlich aufgrund von Corona ausbleiben. „Es macht mich glücklich, wenn ich sehe, wie gut es anderen Menschen tut, mit unseren Tieren Umgang zu haben. Es sind Menschen, die aufgrund ihres Alters oder ihres Handicaps nicht mehr rauskommen.“

Im Sommer kommen Familien mit Kindern, um mit den Tieren Kontakt zu haben. „Jetzt müssen wir sehen, irgendwie in diesen schwierigen Zeiten über die Runden zu kommen“, sagt Bernd Wilhelm.

Von Jeannette Hix