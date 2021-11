Zu wenig Alleebäume im Havelland gepflanzt? Kreisverwaltung verteidigt sich

Havelland

Der Kreistagsausschuss für Regionalentwicklung und der Umweltausschuss des Kreistages haben sich in der kommenden Woche mit der Frage zu befassen, ob die Kreisverwaltung ihrer gesetzlichen Verpflichtung nachkommt, Alleebäume, die gefällt werden, nachzupflanzen.

Die Kreistagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen glaubt das nicht. Darum hatte sie zur Kreistagssitzung im September einen Antrag vorgelegt, in dem gefordert wird, die Kreisverwaltung solle bis zum Ende des Jahres 2023 der Pflicht zur Nachpflanzung nachkommen. Notfalls müsse das Budget dafür angepasst werden.

Der Fokus solle darauf liegen, Alleen neu anzulegen beziehungsweise Lücken in Alleen zu schließen.

Die Gründe

Zur Begründung hatten die Bündnisgrünen darauf hingewiesen, dass in den letzten fünf Jahren vom Kreisstraßenbauhof Fällgenehmigungen für 563 Bäume erteilt wurden. Davon waren 291 Bäume Alleebäume. Es seien aber nur 79 Bäume in Alleen nachgepflanzt worden.

Das ergebe ein Nachpflanzungsdefizit von 73 Prozent. Rechne man dazu, dass 448 Jungbäume auf Ersatzflächen gepflanzt wurden, fehlen immer noch 212 Alleebäume, die gepflanzt werden müssten, um das Defizit zu kompensieren.

Dezernent Hansjörg Bohm ist für die Kreisstraßen und die Bäume daneben zuständig. Quelle: Landkreis Havelland

In einer Mitteilung, die den Kreistagsabgeordneten für die Debatte in den Ausschüssen schriftlich vorliegt, bestätigt die Kreisverwaltung die Zahlen der Bündnisgrünen. „Im Berichtszeitraum der letzten fünf Jahre wurden durch die Verwaltung insgesamt 563 Bäume an Kreisstraßen gefällt, davon 291 Bäume in Alleen; dazu zählen auch die 91 gefällten Straßenbäume an der Kreisstraße zwischen Buckow und Garlitz.“

Richtig sei auch, dass 79 Bäume in Alleen gepflanzt wurden. „Hinzu kam die Anlage einer neuen Allee zwischen Buckow und Garlitz mit 199 Bäumen.“

Neue Relation

Bei den sonstigen Nachpflanzungen zählt die Kreisverwaltung 170 Jungbäume.„Im Resümee relativiert sich das von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen dargestellte Defizit demnach erheblich“, heißt es in der Mitteilung.

Zudem gebe es eine Statistik aus den Jahren 1991 bis 2006. Es seien 285 Bäume an Kreisstraßen gefällt worden. „Nachgepflanzt wurden insgesamt 2625 Jungbäume – vielfach als Allee“, heißt es in der Mitteilung an die Kreistagsabgeordneten.

Kranke Bäume müssen gefällt werden. Quelle: Christian Schmettow

Im Herbst 2021 habe der Kreisstraßenbauhof insgesamt 60 Bäume an Kreisstraßen gepflanzt: 23 Spitzahorn, 3 Hainbuchen, 2 Linden, 208 Ulmen und 10 Platanen. „Auch wenn hier keine Alleen neu gepflanzt oder aufgefüllt werden, verbessert sich die oben genannte Relation zwischen gefällten und nachgepflanzten Bäumen doch noch einmal deutlich“, so die Kreisverwaltung. Regelmäßig finden an den Kreisstraßen Baumschauen statt, an welchen neben Mitarbeitern des Kreisstraßenbauhofes auch Vertreter der Unteren Naturschutzbehörde teilnehmen.

Wenn Bäume beschädigt sind und nicht revitalisiert werden können, werde der Baum gefällt. Das sei das letzte Mittel. Die Verkehrssicherheit dürfe nicht gefährdet werden.

Nicht so einfach

Das Nachpflanzen in bestehenden Alleen sei aber auch nicht immer so einfach, wie sich das mancher Kommunalpolitiker vorstelle. Oftmals werden Jungbäume in ihrem Wachstum durch die alten Nachbarbäume behindert, da ihnen Licht und Wasser genommen wird.

Vereinzelte Lückenpflanzungen sind sehr aufwendig, weil für Anwachspflege und regelmäßige Bewässerung viele und weite Einsatzwege für wenige Bäume erforderlich sein können.

-Mit dem Ausbau der Ortsdurchfahrt Garlitz wurde auch dier Allee zwischen Garlitz und Buckow wieder angepflanzt. Quelle: Uwe Hoffmann

Medienleitungen, deren Vorhandensein und Lage dem Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement mangels Dokumentation oft nicht bekannt ist, können selbst in bestehenden Alleen Neupflanzungen behindern.

Darum bevorzuge die Verwaltung Alleebaum-Neupflanzungen an Kreisstraßen „am Stück“. Neben wirtschaftlicher Anwachspflege und Bewässerung sei ein zusammenhängender Erwerb von Grund und Boden möglich, der erforderlich ist, wenn die nach den aktuellen Richtlinien geforderten Abstände der Bäume zur Fahrbahnkante eingehalten werden. Alternativ können auch Gestattungsverträge mit den betroffenen Straßennachbarn in überschaubarer Zahl abgeschlossen werden, mit einer entsprechenden Sicherung im Grundbuch.

Verkehrssicherheit hat Vorrang

Grundsätzlich hat aber die Sicherheit des Verkehrs an Kreisstraßen absoluten Vorrang, heißt es in der Mitteilung abschließend. „Alleebäume und andere Bäume an Kreisstraßen sind letztlich Zubehör.“ Gibt es eine konkrete Gefährdung des Straßenverkehrs, so seien Rückschnitte bis hin zur endgültigen Fällungen der Bäume unvermeidlich.

Genug Stoff für eine lebendige Debatte. Der Ausschuss für Regionalentwicklung tagt am 9. November um 16.30 Uhr im Kulturzentrum, der Umweltausschuss am 10. November um 17.15 ebendort.

Von Joachim Wilisch