Zukunftstag im Havelland: Was Schüler beruflich werden können

Havelland

Am brandenburgweiten Zukunftstag beteiligen sich wieder Unternehmen aus dem Havelland. Am 28. April findet dieser besondere Tag für Mädchen und Jungen bereits zum 20. Mal statt. Aus dem Landkreis haben bislang die Nagel-Group mit Sitz in Wustermark – sie lädt ein, die Welt der Lebensmittellogistik zu erkunden – und die Havelbus Verkehrsgesellschaft ihre Teilnahme zugesagt. Weitere Firmen und Institutionen folgen in den nächsten Tagen und Wochen.

Seit 2003 wird der Aktionstag für Schülerinnen und Schüler ab Jahrgangsstufe 7 auf ihrem Weg in die berufliche Zukunft veranstaltet. Die Jugendlichen haben während des Tags die Möglichkeit, praktische Einblicke in die Berufswelt der einzelnen Unternehmen oder Behörden sowie anderer Akteure zu erhalten.

Bei der Berufswahl auf eigene Interessen achten

Der Zukunftstag unterstützt und ergänzt die vielfältigen Maßnahmen und Instrumente zur Berufsorientierung an den Schulen. Damit sich Jugendliche bei der Berufswahl von ihren Interessen, Talenten und Begabungen und nicht von Stereotypen leiten lassen, hat der Aktionstags auch zum Ziel, Geschlechterklischees von vermeintlich typischen Frauen- oder Männerberufen aufzubrechen.

Um jungen Menschen die Vielfalt der Ausbildungsberufe und Studienmöglichkeiten in Brandenburg aufzuzeigen, öffnen Unternehmen, Handwerksbetriebe, Hochschulen und andere Einrichtungen einen Tag lang ihre Türen für Jugendliche. Schülerinnen und Schüler können in diesem Jahr nicht nur vor Ort im Betrieb, sondern auch digital auf berufliche Entdeckungsreise gehen.

Vielfältige Chancen in der Region

„Die beiden vergangenen Jahre haben Schülerinnen und Schüler stark gefordert. Jetzt ist es wichtig, jungen Menschen Türen zu öffnen und ihnen Möglichkeiten aufzuzeigen, wie es nach der Schule für sie weitergehen kann“, sagt die brandenburgische Bildungsministerin Britta Ernst (SPD).

„Ob Berufsausbildung oder Studium – Brandenburg ist gut aufgestellt und bietet Jugendlichen vielfältige Chancen sowie Perspektiven für ihre Berufs- und Studienwahl. Deshalb ist der Zukunftstag ein wichtiger Tag. Er bietet Orientierung, soll Jugendliche in ihrer Berufswahl unterstützen und ermutigen potenzielle Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber im Land direkt anzusprechen.“

Fachkräfte sind wichtig für den Aufschwung

Auch Arbeitsminister Jörg Steinbach (SPD) sieht jetzt die Zeit, um den Jugendlichen wieder mehr Perspektiven aufzuzeigen: „Auch 2022 sind die Folgen der Corona-Pandemie deutlich spürbar. Wichtig für den Aufschwung sind gut ausgebildete, motivierte und engagierte Fachkräfte, die ihr Handwerk verstehen und unsere Brandenburger Unternehmen heute und morgen mitgestalten.“

Doch nicht immer seien die Karrierechancen in den regionalen Betrieben bekannt und es sei nicht einfach, jene zu finden, die zum eigenen Betriebsprofil passen, so der Minister. „Daher ist es wichtig, für die beruflichen Möglichkeiten vor Ort zu werben und sich gegenseitig kennen zu lernen. Der Zukunftstag ist eine sehr gute Gelegenheit, um erste Kontakte zu knüpfen und Fachkräftenachwuchs zu gewinnen.“

Schnupperpraktikum am 28. April

Ab sofort können Betriebe und Institutionen über die Aktionslandkarte auf der Onlineplattform www.zukunftstagbrandenburg.de Plätze für das Schnupperpraktikum am 28. April anbieten. Hier erscheinen tagesaktuell die Veranstaltungen und freien Plätze in den verschiedenen Regionen. Schülerinnen und Schüler können sich ab sofort ihren Platz sichern. Es kommen täglich neue Angebote hinzu.

Der Zukunftstag wird aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) und des Landes Brandenburg gefördert und vom Bildungsministerium betreut. Der Brandenburger Zukunftstag findet jährlich parallel zum bundesweiten „Girls’ und Boys’ Day“ statt.

Von MAZonline