Havelland

Wegen der Hitze der vergangenen Tage und der anhaltenden Trockenheit sind die Gartenbesitzer im Havelland aufgerufen, sich bei der Bewässerung von Grünanlagen einzuschränken. Einer aktuellen Mitteilung des Kreises zufolge ist derzeit jegliche Wasserentnahme aus der Havel mittels Pumpen verboten. Lediglich das Schöpfen mit Handgefäßen sei noch erlaubt, heißt es.

Brunnennutzung eingeschränkt

Auch wer Wasser für das Gießen von Grünanlagen aus dem eigenen Brunnen oder dem Leitungsnetz entnimmt, muss sich einschränken. Nach Aufforderung der Unteren Wasserbehörde soll dies ausschließlich in den Morgenstunden bis 9 Uhr und in den Abendstunden ab 18 Uhr erfolgen.

Hintergrund der Anordnung ist ein eklatantes Defizit im Grundwasserspeicher. Nach Mitteilung des Kreises hat sich der niedrige Grundwasserpegel trotz gestiegener Niederschlagsmengen in diesem Jahr noch nicht erholt. Die Nachwirkungen der extrem trockenen Sommer in den Jahren 2018 und 2019 seien noch überall spürbar.

Keine ungewöhnliche Situation

Joachim Karp, Leiter der Rathenower Außenstelle des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Brandenburg, will noch nicht von einer dramatischen Situation sprechen. Der Schiffsverkehr auf der Unteren Havel etwa sei noch nicht beeinträchtigt. Und auch die vereinbarten Stauziele könnten gehalten werden.

Dennoch unterstützt Karp das Vorgehen des Kreises. „Es kommt momentan kein Wasser mehr nach“, sagt er. Und wenn kein Wasser nachkomme, sei es ratsam, die Entnahme zu reglementieren.

Joachim Karp, Leiter der Rathenower Außenstelle des WSA Brandenburg. Quelle: Bernd Geske

Karp vergleicht die Untere Havel zwischen dem Plauer See und der Mündung bei Havelberg mit einem rund 80 Kilometer langen Schlauch. Dieser Schlauch werde von den großen Havelseen im oberen Verlauf des Flusses und von den Nebenflüssen gespeist.

Allerdings reduzieren die oberen Havelanlieger bei Trockenheit die Wasserabgabe radikal. Um das Wasser im Fluss zu halten, sind nach Auskunft Karps seit längerem alle Wehre der Unteren Havel geschlossen. „Der Abfluss geht im Moment gegen Null“, sagt er.

Was nicht bedeutet, dass der Pegel gehalten werden kann. Durch die Verdunstung und durch Leckverluste an den Wehren verliert der Fluss Tag für Tag Wasser. Vor diesem Hintergrund mache es durchaus Sinn, die private Wasserentnahme einzuschränken, so Karp.

Die Masse macht’s

Mit einigem Recht mögen private Gartenbesitzer nun einwenden, dass die Entnahme von ein paar hundert Liter Wasser pro Tag den Havelpegel nicht groß zu beeinträchtigen vermag. „Das ist auch so“, sagt Karp. Aber wenn man die Zahl der Pumpenbesitzer an der Unteren Havel zusammennehme, dann summiere sich die Entnahme zu einer beträchtlichen Größe. „Fahren Sie mal an einem Sommerabend den Stadtkanal lang“, sagt er. „Da brummt auf jedem Grundstück eine Pumpe.“

Übrigens muss auch ohne Pumpe niemand den geliebten Garten verloren geben. Wenn jeder sich in den nächsten Tagen die Gießkanne schnappe und sich auf die wichtigsten Bereiche seines Gartens konzentriere, dann müsse niemand den Trockentod seiner Pflanzen befürchten, sagt Karp.

Eine Frage der Akzeptanz

Es gehe bei einer solchen Maßnahme auch um Dinge wie Akzeptanz und Gleichbehandlung. Im vergangenen Sommer hätten Freizeitkapitäne, deren Boote im Schlick feststeckten, ihn gefragt, wie es denn sein könne, dass bei geringen Wasserständen ohne Einschränkung gepumpt werden dürfe. „Da kann man schon mal in Erklärungsnot geraten.“

Diese Gefahr besteht wegen der Anordnung des Kreises momentan nicht. Das Pumpverbot und die genannten Einschränkungen gelten so lange, bis sie wieder aufgehoben werden.

Von Markus Kniebeler