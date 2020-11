Zuschüsse für Feuerwehren im Landkreis Havelland

Havelland

Darüber berichtet die Rathenower Landtagsabgeordnete Katja Poschmann. Die Regierungsparteien haben sich darauf verständigt, dass die Regionen und Gemeinden für Neu- und Umbaumaßnahmen von Feuerwehrgerätehäusern Zuwendungen aus dem Zukunftsinvestitionsfonds erhalten sollen.

Nun wurde die Richtlinie erarbeitet, damit Bewilligung ausgesprochen werden können. Das Investitionsprogramm umfasst insgesamt 40 Millionen Euro. „Damit machen wir unsere Feuerwehren auch in der Rathenower Region weiter zukunftssicher“, erklärt Katja Poschmann. „Auch im Westhavelland ist damit eine finanzielle Unterstützung im Bereich der Feuerwehrinfrastruktur möglich – egal ob es sich dabei um kleine oder große Wehren handelt.“

Für die Feuerwehr sei bereits in den letzten Jahren viel getan worden, um die Bedingungen für die Einsatzkräfte zu verbessern. Poschmann: „Diese Unterstützung geht weiter. Die finanziellen Zuwendungen zum Um- oder Neubau von Feuerwehrgerätehäusern umfassen auch die Errichtung und den Umbau von Umkleideräumen oder Sanitäreinrichtungen.“

Das komme allen Aktiven in der Feuerwehr zugute, fördert Wohlbefinden und somit das Engagement vor Ort, so Poschmann. Förderfähig seien zudem die verschiedenen Sondereinrichtungen, wie beispielsweise Schlauchtrockentürmen oder Atemschutzübungsanlagen. Um eine möglichst große Anzahl an Kommunen zu fördern, wurde ein Höchstförderbetrag von einer Million Euro festgelegt.

Von MAZ