Zwei Diebe beim Automatenknacken in Kladow erwischt

Kladow

Polizisten nahmen in der Nacht zu Dienstag in Kladow zwei Männer fest, als die einen Geldautomaten aufbrechen wollten. Kurz vor 3 Uhr wurde in der Bankfiliale in der Sakrower Landstraße der Einbruchsalarm ausgelöst.

Als die Beamten ankamen, sahen sie im Gebäude zwei mutmaßliche Täter und nahmen die beiden 20-Jährigen fest, die sich zuvor gewaltsam Zutritt zum Vorraum verschafft hatten.

Gegen das Diebesduo ermittelt nun das Landeskriminalamt

Das Duo wurde in ein Polizeigewahrsam gebracht und für das Fachkommissariat beim Landeskriminalamt eingeliefert. Das mutmaßliche Tatfahrzeug einer Mietfirma ist zum Zwecke der Eigentumssicherung sichergestellt worden.

Die beiden Tatverdächtigen sollen innerhalb der andauernden Ermittlungen am Mittwoch einem Ermittlungsrichter zum Erlass eines Haftbefehls vorgeführt werden.

Von MAZ-online