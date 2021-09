Mützlitz

Zwei Radfahrer haben sich am Freitag gegen 18.30 Uhr bei einem Unfall leicht verletzt. Zu dem Zusammenstoß der beiden Räder kam es in der Garlitzer Straße in Mütlitz, als ein 55-Jähriger mit seinem Rad einen 61-jährigen Radfahrer überholen wollte, letzterer aber genau in diesem Moment stark ausschwenkte und beide fielen. Ein Rettungswagen brachte die Männer in naheliegende Krankenhäuser. Laut Polizei war der 61-Jährige betrunken.

Von MAZonline