Im Landkreis Havelland sind zwei neue Corona-Fälle gemeldet worden. Die Zahl der nachweislich Infizierten liegt damit bei 164. Am Donnerstag waren es 162. Ein Großteil hat die Krankheit bereits überstanden: 124 Menschen, die an Covid-19 erkrankt waren, gelten mittlerweile als genesen. Sechs Menschen sind verstorben. An dieser Zahl hat sich seit Tagen nichts geändert.

Weit unter dem Grenzwert

In der Statistik des Gesundheitsministeriums wurde eine neue Zahl aufgenommen: Die 7-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner. Diese Zahl entscheidet, wann Lockerungen der Anti-Corona-Maßnahmen zurückgenommen müssen. Im Havelland liegt der Wert bei 4,9. Nach den Vorgaben des Bundes darf er nicht über 50 steigen. Geschieht dies, sollen die Einschränkungen zur Eindämmung des Infektionsgeschehens wieder hochgefahren werden.

