Zwischen Elstal und Buschow gibt es Halteausfälle beim RE 4 im Mai

Havelland

Die Odeg teilt für einige Zugverbindungen des RE 4 im Havelland vom 19. und 20. Mai ab 1 Uhr bis 22. Mai um etwa 7 Uhr Störungen mit. Bei einigen Zügen zwischen Elstal und Buschow und in der Gegenrichtung komme es teilweise zu Halteausfällen zwischen Berlin-Spandau und Buschow und in der Gegenrichtung, so Dirk Albrecht, Referent für Fahrgastinformationen und Schienenersatzverkehr bei der Odeg.

Ersatzverkehr mit Bussen

Grund hierfür sind Bauarbeiten der DB Netz AG. Ein Ersatzverkehr mit Bussen wird eingerichtet. Die betroffenen Züge sowie die Fahrzeiten sind auch im Internet zu finden unter www.bahn.de oder www.vbb.de und in den mobilen Apps. Züge, die nicht aufgeführt sind, verkehren planmäßig. Rollstühle, Kinderwagen und Fahrräder können mit dem Ersatzverkehr nur eingeschränkt befördert werden.

Bei wenig Platz haben Rollstühle und Kinderwagen Vorrang. Ein Anspruch auf Mitnahme des Fahrrades besteht nicht. Die Odeg bedauert die Unannehmlichkeiten.

