Brandenburg/H

„Mit Bedauern müssen wir einen weiteren Covid-19 Todesfall bekannt geben. Es handelt sich dabei um eine Brandenburger Patientin (Jahrgang 1945) des Städtischen Klinikums“, teilte die Stadtverwaltung wie berichtet am Montag mit. Das ist nur die halbe Wahrheit.

Gestorben sind Montag tatsächlich zwei Patienten des Städtischen Klinikums (SKB), wie die Klinikchefin Gabriele Wolter auf Nachfrage bestätigt. Nur hatte ein Toter eben seinen Wohnsitz nicht in der Stadt. Die Lage am Klinikum wird, wie Wolter sagt, in zunehmendem Maß dramatisch. In den ersten sechs Monaten der Corona-Pandemie kam die Stadt glimpflich davon. Insgesamt wurden in gut sechs Monaten nur 52 Fälle gezählt.

Patientenzahl in einem Monat fast verdoppelt

In den vergangenen drei Woche ist die Zahl auf 96 angestiegen, hat sich also fast verdoppelt. Am Dienstag wurden im SKB 14 Covid-19-Patienten behandelt, zwei davon wurden auf der Intensivstation beatmet. Waren es im Frühjahr vorrangig Patienten aus dem Umland, die im SKB aufgenommen wurden, findet sich derzeit zumeist der Vermerk „ Brandenburg/Havel“ in der Patientenstatistik.

„Was außerdem auffällt, die Covid-19-Patienten werden jünger“, sagt Gabriele Wolter. Waren es im Frühjahr zumeist sehr alte Patienten, finden sich in der Liste der in den letzten Wochen Erkrankten auch die Jahrgänge 1991, 1992, 1976, 1980 oder 1975. Zumeist seien das Männer gewesen, die im SKB behandelt werden mussten.

Havelland-Kliniken unter Druck

Diese Erfahrung machen im Übrigen auch die anderen Kliniken in der Region. Auch die Havelland-Kliniken Rathenow/Nauen zählten am Wochenende 20 Covid-19-Patienten. Sechs davon lagen auf der ITS. Solche Zahlen bringen die ITS-Mediziner in Nauen an den Rand des Machbaren.

Um Betten frei zu bekommen für weitere Intensiv-Patienten hatten die dortigen Mediziner versucht das Klinik-Netzwerk zu bemühen, dass sich um die Verlegung von Patienten im gesamten Westen des Landes Brandenburg bemühen soll. Das Netzwerk war im Frühjahr unter Leitung von des SKB und Gabi Wolter ins Leben gerufen worden und war ob der erfolgreichen Arbeit im Zeichen des kollabierten Ernst-von-Bergmann-Klinikums (EvB) mit viel Applaus bedacht worden.

Kliniknetzwerk noch nicht in Schwung

Ende Oktober war die aufwendige Koordination der Verlegungen innerhalb der Partnerkliniken ans EvB übertragen worden. Glaubt man Klinikärzten aus Brandenburg, klappt die Koordination seither unter Leitung des EvB nicht. Soweit will Wolter nicht gehen, räumt aber ein: „Ja, es hakt und das haben wir am Wochenende auch bei den Havelland-Kliniken gesehen, die dringend Hilfe gebraucht hätten.“

Zeitnah ist ein Krisengespräch zur Netzwerkarbeit anberaumt. Werden die Probleme dann nicht ausgeräumt „übernehmen wir und machen das wieder allein“, sagt Wolter.

Angespannte Lage

Die Lage im Klinikum beschreibt die Geschäftsführerin als angespannt. Ebenso wegen der medizinischen wie der finanziellen Situation. Anders als im Frühjahr bekommen die Kliniken jetzt keine Pauschale von 560 Euro pro Bett und Nacht für Leerstand.

In den kommenden Tagen soll ein Gesetz verabschiedet werden, dass künftig erst ab einer Inzidenz von 100 eine Leerstands-Pauschale an die Kliniken gezahlt wird. Die Inzidenz ist die Anzahl der neu auftretenden Erkrankungen innerhalb einer Personengruppe von 100 000 Menschen während einer Woche. Die kritische – längst überschrittene – Grenze liegt aktuell bei einer Inzidenz von 50 je 100 000 Menschen.

Wenig infizierte Mitarbeiter

Eine hohe Inzidenz von 100 haben dennoch die wenigsten Landkreise und Städte. „Das ist doch Unsinn“ sagt Wolter. Denn betriebswirtschaftlich könnte ja jemand auf die Idee kommen, dass es für das Klinikum sinnvoll sei, wenn Infizierte noch andere anstecken. Daher müsse eine andere Lösung her.

Das Personal am Brandenburger Klinikum jedenfalls ist – anders als anderswo – ziemlich fit. Wöchentlich werden die 2000 Mitarbeiter einem Covid-19-Schenlltest unterzogen. Beim Schelltest in dieser Woche wurde nur ein Mitarbeiter positiv getestet. Sofort unterzog er sich einem genaueren Test, dessen Ergebnis bald vorliegt. Sie sei, so Wolter, mit diesem Ergebnis sehr zufrieden. Das zeige auch, dass man am Klinikum diesbezüglich viel richtig gemacht habe.

Von Benno Rougk