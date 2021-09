Havelland

Das ist eine gute Nachricht für die Träger von Kindertagesstätten und für Kindertagespflegeeinrichtungen. Das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport hat eine neue Richtlinie zur Förderung von Investitionen in den Bau und die Ausstattung für die Kinderbetreuung erlassen.

Das bedeutet für den Landkreis Havelland, dass hier für diese Investitionen insgesamt über 1,3 Millionen Euro zur Verfügung stehen. Davon sollen 150 312 Euro an Kindertagespflegestellen gehen, der Rest bleibt Kindertagesstätten vorbehalten. Darüber informierte die Kreisverwaltung den Jugendhilfeausschuss des Kreistages bei einer Sitzung Anfang des Monats.

Die Anträge sind von den Kommunen zu stellen und müssen bis spätestens 30. Juni kommenden Jahres vorliegen. Um sich bereits einen ersten Überblick zu verschaffen, wurden die Kommunen um Vorabmeldungen für Investitionen und Anschaffungen in Kitas gebeten.

Mehr gewollt als bekommen

Insgesamt wurden 36 Vorhaben angezeigt. Fördermittelbedarf: über 2,2 Millionen Euro. Das war deutlich mehr, als die Summe, die dem Kreis zusteht. Darum wurden weitere Kriterien zur Fördermittelvergabe herangezogen: die Wirksamkeit und Nachhaltigkeit des Vorhabens für die Betreuungsqualität: die Erforderlichkeit der Maßnahme unter Berücksichtigung des Alters der Kita und bisheriger Förderungen; die Anzahl der betreuten Kinder.

So sei es gelungen, hieß es im Jugendhilfeausschuss, 25 der 36 angezeigten Projekte zu fördern – wenn auch jeweils mit kleineren Fördersummen. Neun Projekte seien aus der Liste gefallen, weil sie den Fördergrundsätzen nicht entsprachen.

Die Kita Olga Benario in Rathenow wird ebenfalls berücksichtigt Quelle: Markus Kniebeler

Dazu gehört die Innenausstattung, Medienausstattung samt Außenspielgeräte für die Kita Wolkenburg in Dallgow-Döberitz. Die Gesamtkosten dafür wurden mit 340 000 Euro angegeben.

Ein anderes Beispiel: die Brandschutzsicherung in der Kita Falkennest in Falkensee. Hier sieht die Kreisverwaltung keine Verbesserung der pädagogischen Betreuung.

Hoher Betrag

Einen hohen Geldbetrag gibt es aber für die Sanierung, Modernisierung und weitere Raumveränderungen in der Kita „Sonnenschein in Pessin. 150 000 Euro sind veranschlagt. 100 000 Euro würde der Kreis als Förderung genehmigen. Genau denselben Förderungsbetrag würde der Landkreis der Kita Kinderland in Nauen geben – für die Sanierung der WC-Anlagen sowie Baumaßnahmen in den Gruppenräumen.

Im Westhavelland gibt es Geld für die Kita Spatzennest in Stechow (52 000 Euro) und die Kita Regenbogen in Barnewitz (85 000 Euro). In Premnitz profitieren die Kita Havelspatzen im Ortsteil Döberitz (25 000 Euro), die Kita Waldhaus (35 000 Euro) und der Mutter-Kind-Treff (20 000 Euro).

Viel Geld gibt es für die Kita in Pessin. Quelle: Andreas Kaatz

Im Amt Rhinow gibt es jeweils 27 000 Euro für die Kita Knirpsenstadt in Rhinow, die Kita Storchennest in Hohennauen und die Kita Otto Lilienthal in Stölln.

In Rathenow schließlich gibt es 28 000 Euro für die Kita Seesternchen Steckelsdorf, jeweils 24 000 Euro für die Villa Kunterbunt und Villa Wirbelwind, 25 000 für die Kita Zwergenland und 46 000 Euro für die Kita Olga Benario.

Entscheidung ist gefallen

Für Kindertagespflegestellen werden vom Gesamtbudget 150 312 Euro zur Verfügung gestellt. Die Höhe der Zuwendung beträgt mindestens 5000 Euro und maximal 10 000 Euro je Kindertagespflegestelle, hieß es bei der Sitzung des Jugendhilfeausschusses.

Dabei haben die Antragsteller einen Eigenanteil von mindestens zehn Prozent zu tragen. Interesse an der Förderung zeigten 31 Kindertagespflegestellen mit einem Bedarf in Höhe von 215 355 Euro.

Die Entscheidung des Jugendhilfeausschusses war bereits abschließend, das Papier muss nicht mehr dem Kreistag vorgelegt werden.

Bis zum 31. Dezember 2024 müssen alle Projekte abgerechnet sein.

Von Joachim Wilisch