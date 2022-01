Havelland

Für Schülerinnen und Schüler, die derzeit die sechste Grundschulklasse besuchen, sowie deren Eltern stehen in diesen Tagen wieder die Überlegungen zum Schulwechsel an.

Mit der 7. Klasse wechseln Kinder in Brandenburg in der Regel auf eine weiterführende Schule. Schulformen, die es in der Region Havelland gibt sind Oberschulen, Gesamtschulen, Gymnasien und die Kooperationsschule Friesack, die alle Schulformen beinhaltet.

In diesen Tagen bieten die Schulen wieder ihre Tage der offenen Tür an. Zumeist sind diese Angebote auf das Internet beschränkt. Ein Besuch direkt vor Ort ist selten möglich.

Ratschläge von den Grundschulen

Beraten werden die Eltern und Jugendlichen aber auch in den Grundschulklassen. Der eine oder andere Hinweis ergibt sich zudem aus den Halbjahreszeugnissen, die es in der kommende Woche gibt.

Dietmar Menzel ist Leiter des Staatlichen Schulamtes in Neuruppin. Quelle: Andreas Vogel

Der Leiter des Staatlichen Schulamtes Neuruppin ist Dietmar Menzel. Er hat einen Überblick, wie es mit den Wechselwünschen aussieht. Mit Einschätzungen hält er sich schon deshalb bedeckt, weil das Wechselverfahren – im Fachjargon Ü-7-Verfahren genannt – erst beginnt und daher keine abschließenden Zahlen vorliegen.

Diese Zahl bestätigt Dietmar Menzel dennoch: „Im Schuljahr 2022/2023 wechseln 1417 Schülerinnen und Schüler im Landkreis Havelland an die weiterführenden Schulen. Das sind insgesamt etwa 150 Schülerinnen und Schüler mehr als im Schuljahr 2021/2022.“

Auch in anderen Landkreisen

Menzel gibt den Überblick über die Schulen im Havelland, die zur Verfügung stehen: „Bei den öffentlichen Schulen sind es fünf Gymnasien, drei Gesamtschulen und sieben Oberschulen. Bei den Schulen in freier Trägerschaft sind ein Gymnasium und eine Gesamtschule zu verzeichnen.“

Konkret sind dies die Schulen auf dem Da-Vinci-Campus in Nauen. Nicht in der Aufzählung enthalten sind weiterführende Schulen aus anderen Landkreisen. So ist bekannt, dass Rathenower Grundschüler auch auf weiterführende Schulen nach Brandenburg an der Havel wechseln.

Nächste Woche gibt es die Zeugnisse. Quelle: Christian Bark

Ebenso gibt es Schulwechsler nach Ostprignitz Ruppin, wo in der Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe Prinz-von-Homburg Reitsport als Unterrichtsfach in Zusammenarbeit mit dem Haupt- und Landesgestüt angeboten wird.

Zur Sportschule Potsdam wechseln Jugendliche, die sportlich besonders begabt sind. Diese Begabung wird mit einer besonderen Mischung aus Leistungssport und Unterricht gefördert.

Ähnliche Verhältnisse wie 2021

Im vergangenen Jahr wechselten rund 40 Prozent der Kinder auf ein Gymnasium. „Ich rechne damit, dass dies im kommenden Schuljahr auch so sein wird“, sagt Dietmar Menzel. Rund 520 Schülerinnen und Schüler wären das. Der Rest wird zur Hälfte (30 Prozent) an die Oberschulen und zur anderen Hälfte (30 Prozent) an die Gesamtschulen wechseln.

Menzel ist gespannt, wie sich die Zahlen entwickeln: „Die Beratung der Schülerinnen und Schüler zu den Schulformen und Bildungsgängen erfolgt wie bisher in den zuständigen Grundschulen. Die weiterführenden Schulen haben eigenverantwortlich, unter den Bedingungen der Pandemie, einzelne Möglichkeiten der Schulvorstellungen gewählt.“

Unterricht im Jahngymnasium Rathenow. Quelle: Bernd Geske

Wichtig zu wissen ist, in welche Richtung die Schulformen durchlässig sind. So können Schülerinnen und Schüler nach der zehnten Klasse in Gymnasien, Oberschulen oder Gesamtschulen an das Oberstufenzentrum wechseln. In Gesamtschulen mit gymnasialer Oberstufe kann man in die Abiturstufe gehen.

Der Weg in die Abiturstufe am Gymnasium oder gymnasiale Oberstufe an Gesamtschulen ist auch nach der zehnten Klasse in der Oberschule offen.

