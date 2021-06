i2030 nimmt Fahrt auf: Planungsbüro steht fest – erstes Bürgerforum durchgeführt

Havelland

Mächtig aufgefahren hatten die Projektplaner des Mega-Bahnprojekts i2030 am Dienstagabend für die erste Veranstaltung der Bürgerbeteiligung. Unter anderem Vertreter der Infrastrukturministerien aus Brandenburg und Berlin, die Geschäftsführung des Verkehrsverbundes Berlin Brandenburg (VBB) sowie Projektleitung und Verantwortliche für i2030 waren in der virtuellen Konferenz vertreten, in der zum Projekt informiert, aber auch viel Raum für Fragen gelassen wurde.

In den Premierengenuss des Bürgerforums zu i2030 kamen die Havelländer und Spandauer. Der geplante Ausbau des sogenannten Bahnkorridors West von Spandau nach Nauen mit einer Streckenlänge von 23 Kilometern bildete den Auftakt eines ganzen Arsenals an Bürgerveranstaltungen, die das Projekt zukünftig begleiten sollen. Dass der Bedarf dafür groß ist, zeigte die Teilnehmerzahl: 220 Bürger hatten sich am Dienstag in die zweistündige Veranstaltung eingewählt. Und sie lauschten nicht nur den Ausführungen der Projektverantwortlichen, sondern hatten auch jede Menge Fragen. Dabei zeichnete sich schnell ab: Sorgen und Bedenken der Anwohner gegenüber dem Projekt sind vielerorts groß.

Aktueller Stand: Beginn der Vorplanungen für die Planungen

Die i2030-Gesamtkoordinatorin der Deutschen Bahn Netz AG, Evelyn Gollasch, und VBB-Geschäftsführerin Susanne Henckel bekräftigten mehrfach, dass die Anwohner intensiv und schon in diesem frühen Stadium der Planungen einbezogen werden sollen. „Ihre Anregungen sind für uns äußerst wichtig. Wir können schließlich nicht alles wissen“, erklärte Gollasch und machte klar: „Nur wenn man die Anregungen aufnimmt, ist das hier auch eine ernstzunehmende Veranstaltung.“ Gleichzeitig räumte sie auch ein, dass auf viele Fragen noch keine Antworten möglich seien. „Wir befinden uns noch ganz am Anfang der Vorplanungen“, erklärte sie insbesondere mit Blick auf die teils schon sehr detailliert geäußerten Bedenken vieler Anwohner. Mehr als 130 Fragen stellten diese in der Runde. Laut einer Umfrage stammten 49 Prozent aus dem thematisierten Trassenbereich der Bahn zwischen Falkensee und Nauen, 24 Prozent aus dem Berliner Bezirk Spandau und der Rest nicht aus dem Einzugsbereich des Bahnkorridors.

Zielstellung des zweistündigen Bürgerforums waren vornehmlich erste Informationen zur Planung sowie dem aktuellen Stand. Ganz frisch vermeldete Evelyn Gollasch, dass Montag der Zuschlag für das Planungsbüro vergeben worden sei. Dessen Planer könnten folglich „in dieser Woche mit der Arbeit beginnen“. Gollasch hält die Fäden für das Gemeinschaftsprojekt der Länder Brandenburg und Berlin, der Deutschen Bahn (DB) sowie des VBB als Gesamtkoordinatorin seitens der DB in der Hand. Schaffen soll i2030 eine bessere Schieneninfrastruktur für die Hauptstadtregion.

Ziel ist der Anteil von 60 Prozent Schienenutzung

Langfristiges Ziel ist ein attraktives Angebot im Schienen- und Nahverkehr, um mehr Menschen zum Umstieg auf die Schiene zu bewegen. 60 Prozent soll ihr Anteil an allen Verkehrsteilnehmern einst einnehmen und damit auch zum Erreichen der Klimaschutzziele mit beitragen.

So ambitioniert und umfangreich das Gesamtprojekt mit dem geplanten Ausbau von insgesamt acht Bahnkorridoren sowie der S-Bahn und einem gigantischen Investitionsvolumen von bis zu sechs Milliarden Euro auch ist, so kritisch wird es von den Bürgern beäugt. Vor allem die Anwohner der betroffenen Bahntrassen sorgen sich. Lärm- und Vibrationsbelästigungen, für den Ausbau benötigte zusätzliche Flächen, Ersatzverkehr während der Sperrungen aufgrund von Bauarbeiten, die Querungen der Bahnstrecken – die Liste der Fragen und Bedenken ist lang. Ein Großteil der Bürgerfragen blieb folglich am Dienstagabend auch unbeantwortet, soll nach Aussage des Projektteams im Nachgang jedoch noch beantwortet werden.

Besonders groß ist bei vielen Havelländern die Angst, zukünftig von der Regionalbahnanbindung abgekoppelt zu werden. Denn dass die Züge zukünftig nicht mehr an den Falkenseer Bahnhöfen Finkenkrug und Seegefeld sowie dem benachbarten Spandauer Albrechtshof halten, ist eine Option unter vielen. Brieselang und Nauen sind davon nicht betroffen.

Laut Erhebung des i2030-Projektteams pendeln allein aus Falkensee knapp 84 Prozent der dort lebenden sozialversichert Beschäftigten mit verschiedenen Transportmitteln in andere Gemeinden und nach Berlin – für viele Berufstätige wäre ein Umstieg auf die dann angebotene S-Bahn-Anbindung jedoch keine Alternative. Vor allem die längere Fahrzeit aufgrund einer höheren Anzahl an Zwischenstopps würde die Pendler im schlimmsten Fall weg von der Schiene, zurück auf die Straße treiben, so die Befürchtungen. Eine Entscheidung, an welchen Bahnhöfen auf der zukünftig bis zu sechs Schienen breiten Trasse die Regionalbahnen nach dem Projekt halten, stehe noch längst nicht fest. Immer wieder wies Gollasch darauf hin: „Wir befinden uns am Anfang der Vorplanungen. Es sind noch keine Entscheidungen gefallen, alle Optionen kommen erst einmal auf den Tisch.“ Eine Überlegung sei beispielsweise die Einrichtung einer S-Bahn-Expresslinie mit weniger Halten, um für die Pendler eine attraktive Anbindung zu schaffen.

Erst am Ende der Vorplanungen – avisiert für Mitte 2023 – werde eine Vorzugsvariante favorisiert, die nach Abwägung aller Faktoren die beste Lösung darstelle. Hartmut Reupke, Abteilungsleiter der Berliner Senatsverwaltung für Verkehr, machte klar: „Es wird immer Zielkonflikte geben. Am Ende muss nach deren Abwägen eine Entscheidung getroffen werden. Dabei wird es immer Wünsche geben, die nicht berücksichtigt werden können.“ Bei der Vielzahl involvierter Parteien – betroffene Kommunen, Bahn, Anwohner, Interessensgruppen – und derer Erwartungen sei es gar nicht möglich, alle Wünsche unterzubringen. Daher gehe es, nicht zuletzt durch die Bürgerbeteiligung, vor allem auch darum, „Verständnis für bestimmte, zu treffende, Entscheidungen zu schaffen“.

Großes Interesse von Bürgern und Anwohnern, sich in die Planungen einzubringen

i2030 wird viele Havelländer in den nächsten Jahren intensiv beschäftigen. Das Bürgerforum machte klar: Ihr Interesse, sich in die Planungen einzubringen, ist groß und wird getragen von viel fachlicher Qualität. Es bleibt daher zu hoffen, dass die Verantwortlichen das Projekt in den nächsten Jahren mit starker Intensität der Bürgerbeteiligung und viel Transparenz fortführen. Das erste virtuelle Bürgerforum setzte die Messlatte dafür hoch an.

Von Nadine Bieneck