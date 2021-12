Rathenow

Friso Kegel und seine Lebensgefährtin Silke Biese gehen einem ganz besonderen Hobby nach. Sie stellen Möbel aus Holz her. Gut wird man jetzt sagen und fragen, was ist denn so besonderes daran? Die Besonderheit ist die Herstellungsart und das Material. Ganz ergriffen sind Freunde, Familie und Bekannte von den großen und robusten Balkenbetten.

So richtig haben beide vorher mit Holz eigentlich nichts zu tun. Friso Kegel ist seit 21 Jahren als Informatiker bei der Rathenower Optik GmbH tätig. Seine Lebensgefährtin ist pädagogische Fachkraft an der Geschwister-Scholl-Schule in Rathenow.

Küche komplett aus Holz

„Eigentlich sind wir erst durch die Corona-Pandemie auf die Idee gekommen, etwas Kreatives zu machen. In der Zeit konnte man eh nicht viel unternehmen“, erklärt Friso Kegel. So baute der 49-jährige Informatiker der Rathenower Optik GmbH seiner Lebensgefährtin eine Küche komplett aus Holz, das sonst keine Verwendung mehr gefunden hätte.

Mit Holz ausgestaltete Küche. Quelle: privat

„Friso hat dazu altes Palettenholz und alte Spargelkisten genommen. Daraus wurden Wandverkleidungen, Unterschränke und vieles mehr. Das hat mich so begeistert, dass ich da mitmachen musste. Seit dem frönen wir beide mit Leidenschaft unserem Hobby“, so Silke Biese.

Nach dem Kaffeetrinken wird gesägt

Silke Biese ist mit ihrer nachhaltigen Küche aus altem Holz ist sehr zufrieden. Aber das Wichtigste für sie ist es, sich auch kreativ an der Gestaltung der Möbel zu beteiligen. „Wenn wir von der Arbeit kommen, heißt es nach dem Kaffeetrinken ran mit der Kettensäge an die Holzstämme. Dann heißt es, der Kreativität freien Lauf zu lassen“, so die 44-jährige Pädagogin. Friso Kegel wohnt in Rathenow Neufriedrichdorf. Dort heizt er noch mit Holz. Um die Öfen zu befeuern, bestellt er sich Brennholz. Das sind immer ganze Ladungen mit Baumstämmen. Aus diesen Baumstämmen entwickelte er sein interessantestes und spannendstes Projekt, den Bau von Balkenbetten.

Die Havelländischen Balkenbetten sind robust und massiv gebaut. Sie sehen aus, als ob sie aus dem Mittelalter stammen. „Die Betten sind so robust, die halten ein Leben lang. Als mein Sohn auszog, habe ich ihm auch eins gebaut. Er ist damit sehr glücklich. Auch meine Tochter hat ein Balkenbett bekommen. Ein neues Bett brauchen die beiden nicht mehr zu kaufen. Ich selbst habe mir auch ein Sofa aus Balken gebaut. Auch ein Gästezimmer habe ich total mit meinen Holzmöbeln ausgestattet“, so Friso Kegel.

Feinarbeit mit Schälmesser und Schleifmaschine

„Zuerst säge ich die Balken mit der Kettensäge vor. Dann wird mit dem Schälmesser und der Schleifmaschine weiter gearbeitet. Damit die Betten diesen alten Touch behalten, arbeite ich Äste und Maserungen nochmal etwas heraus. Alles wird dann mit nicht sichtbaren Stiften verbunden“, erklärt Friso Kegel.

Wichtig ist uns, dass wir hier Holz verwenden, das keine andere Bestimmung mehr gehabt hätte. Den Rest, der von den Balken übrig bleibt, wird dann verbrannt. „Ich habe bestimmt für sechs Jahre Brennholz“, erzählt Friso Kegel.

Balkenbett von den Havelbalken. Quelle: privat

Was Friso Kegel und seiner Lebensgefährtin auch ganz wichtig ist, dass alles Natur bleibt. „Wir streichen nichts mit irgendwelchen Farbstoffen an. Wir wollen das alles naturbelassen bleibt. Das ist auch unsere Art“, so Silke Biese. An so einem Bett arbeiten die Beiden dann schon mal ein bis vier Wochen. Wer so ein Bett bei sich aufbaut, sollte genau wissen, wo es stehen soll. Zusammengebaut wiegt ein solches Balkenbett etwa 400 Kilogramm.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Für uns ist es ein Hobby. Unsere kreativen Sachen bekommen Freunde, Verwandte und Bekannte von uns“, so Friso Kegel. „Wir haben aber auch noch andere kreative Ideen, die wir umsetzen. So bauen wir Weihnachtsbäume aus Holzresten. Das geht vom Tischweihnachtsbaum bis zu einem Weihnachtsbaum von 2 Metern Höhe. Die stellen sich unsere Freunde dann in den Garten und beleuchten sie“, so Silke Biese.

Lampen, Regale, Bänke aus Brennholz

„Aber auch kreative Ideen wie Lampen, Regale, Bänke und vieles mehr wachsen aus dem Brennholz, das sich Friso Kegel bestellt. Gerade zur Coronazeit haben wir ein Hobby gefunden, das uns beiden gemeinsam Spaß macht und wir sind damit sehr glücklich. Bekannte von uns bekommen jetzt bald ein Baby. Auch hier wollen wir versuchen ein Holzbett zu entwerfen und zu bauen. Wir haben noch viele Ideen im Kopf, die wir umsetzen wollen“, so Silke Biese.

Mit ihren kreativen Ideen sind die Beiden auch in den sozialen Netzwerken wie Facebook unterwegs. Dort kann man die kreativen Ideen der Beiden bestaunen. In den Netzwerken findet man sie unter dem Namen Havelbalken.

Von Jürgen Ohlwein